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Дальнее зарубежье 08.12.2018 16:43

В Брюсселе произошли столкновения "желтых жилетов" с силами правопорядка

Ситуация с протестной акцией "желтых жилетов" в Брюсселе обострилась, манифестанты пытались пройти в "нейтральную зону" - квартал правительственных учреждений в центре столицы, перекрытый силами правопорядка, более 100 участников акции (большинство еще до ее начала) задержаны.

Первое столкновение манифестантов с полицией произошло на улице Монтуайе, близ брюссельских учреждений ЕС. Около 500 "желтых жилетов" двинулись по улице Луа в направлении площади Шумана, где сосредоточены главные институты Евросоюза, но были остановлены полицейскими.

Попытка обойти этот кордон успеха не принесла - все прилегающие улицы оказались перекрытыми. Тогда группа манифестантов сумела преодолеть одно из полицейских заграждений, после чего произошло столкновение. В полицейских полетели бутылки и другие предметы. В ответ был применен слезоточивый газ. Раздавались звуки петард.

В других кварталах манифестация продолжается. Группа участников акции блокирует автомобильный туннель улицы Трон.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]