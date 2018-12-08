Ситуация с протестной акцией "желтых жилетов" в Брюсселе обострилась, манифестанты пытались пройти в "нейтральную зону" - квартал правительственных учреждений в центре столицы, перекрытый силами правопорядка, более 100 участников акции (большинство еще до ее начала) задержаны.
Первое столкновение манифестантов с полицией произошло на улице Монтуайе, близ брюссельских учреждений ЕС. Около 500 "желтых жилетов" двинулись по улице Луа в направлении площади Шумана, где сосредоточены главные институты Евросоюза, но были остановлены полицейскими.
Попытка обойти этот кордон успеха не принесла - все прилегающие улицы оказались перекрытыми. Тогда группа манифестантов сумела преодолеть одно из полицейских заграждений, после чего произошло столкновение. В полицейских полетели бутылки и другие предметы. В ответ был применен слезоточивый газ. Раздавались звуки петард.
В других кварталах манифестация продолжается. Группа участников акции блокирует автомобильный туннель улицы Трон.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»