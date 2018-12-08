Точных сроков новой встречи лидеров РФ, Турции, ФРГ и Франции пока нет - Песков

Лидеры России, Турции, Германии и Франции высказались за продолжение встреч по сирийской проблематике, но даты очередного саммита пока нет, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, пока нет даты. Высказывались все в пользу продолжения этой "четверки", сирийской, но точных дат пока не определено", - сказал Д.Песков журналистам.

Первая встреча четырех лидеров по Сирии прошла в конце октября в Стамбуле.