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Дальнее зарубежье 08.12.2018 21:11

Точных сроков новой встречи лидеров РФ, Турции, ФРГ и Франции пока нет - Песков

Лидеры России, Турции, Германии и Франции высказались за продолжение встреч по сирийской проблематике, но даты очередного саммита пока нет, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, пока нет даты. Высказывались все в пользу продолжения этой "четверки", сирийской, но точных дат пока не определено", - сказал Д.Песков журналистам.

Первая встреча четырех лидеров по Сирии прошла в конце октября в Стамбуле.

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Тэги: РОССИЯ, КРЕМЛЬ, СИРИЯ, САММИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]