Баку и Белград намерены расширить сотрудничество в сферах энергетики, АПК и туризма

Баку и Белград обсудили вопросы сотрудничества в различных направлениях, сообщает в субботу пресс-служба Министерства экономики Азербайджана.
Данные вопросы были обсуждены на прошедшем в Белграде 5-м заседании Азербайджано-Сербской Межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.
Вице-премьер, министр торговли, туризма и телекоммуникаций Сербии, сопредседатель Межправкомиссии Расим Лялич отметил наличие возможностей по сотрудничеству в сферах энергетики, АПК, инфраструктуры, ИКТ, туризма и т.д., подчеркнул расширение торгово-экономических связей.
Министр экономики Азербайджана, сопредседатель МПК Шахин Мустафаев, в свою очередь, сообщил, что договорно-правовая база между Баку и Белградом включает в себя более 30 соглашений о сотрудничестве в различных областях, в том числе в торгово-экономической, инвестиционной, налоговой и т.д.
Было отмечено увеличение на 36% объемов взаимного торгового оборота между двумя странами по итогам 2017 года, и на 33% за первые 9 месяцев текущего года.
Рост туристического потока из Сербии в Азербайджан в 2017 году составил 14%.
Стороны обсудили также вопросы сотрудничества в гуманитарной, деловой, образовательной, экологической и других сферах.
Р.Бабаев
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»