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Бизнес и законодательство 08.12.2018 17:27

Баку и Белград намерены расширить сотрудничество в сферах энергетики, АПК и туризма

Баку и Белград обсудили вопросы сотрудничества в различных направлениях, сообщает в субботу пресс-служба Министерства экономики Азербайджана.

Данные вопросы были обсуждены на прошедшем в Белграде 5-м заседании Азербайджано-Сербской Межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Вице-премьер, министр торговли, туризма и телекоммуникаций Сербии, сопредседатель Межправкомиссии Расим Лялич отметил наличие возможностей по сотрудничеству в сферах энергетики, АПК, инфраструктуры, ИКТ, туризма и т.д., подчеркнул расширение торгово-экономических связей.

Министр экономики Азербайджана, сопредседатель МПК Шахин Мустафаев, в свою очередь, сообщил, что договорно-правовая база между Баку и Белградом включает в себя более 30 соглашений о сотрудничестве в различных областях, в том числе в торгово-экономической, инвестиционной, налоговой и т.д.

Было отмечено увеличение на 36% объемов взаимного торгового оборота между двумя странами по итогам 2017 года, и на 33% за первые 9 месяцев текущего года.

Рост туристического потока из Сербии в Азербайджан в 2017 году составил 14%.

Стороны обсудили также вопросы сотрудничества в гуманитарной, деловой, образовательной, экологической и других сферах.

Р.Бабаев

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Тэги: СЕРБИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО, РАЗВИТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]