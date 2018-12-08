Володин пригласил спикера турецкого парламента посетить Россию в 2019 году

Спикер Госдумы Вячеслав Володин пригласил председателя парламента Турции Бинали Йылдырыма посетить с официальным визитом Россию в следующем году.
"Все говорит за то, чтобы отношения между парламентами были ещё более динамичные, еще более тесные, а самое главное - результативные. В этой связи приглашаем вас и ваших коллег с официальным визитом в будущем году", - сказал В.Володин в ходе встречи с Б.Йылдырымом "на полях" второй конференции спикеров парламентов Афганистана, Китая, Ирана, Пакистана, России и Турции по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия.
В.Володин выразил надежду, что к тому времени парламенты двух стран выйдут на подписание соглашения о создании двусторонней комиссии высокого уровня.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»