Володин пригласил спикера турецкого парламента посетить Россию в 2019 году

Спикер Госдумы Вячеслав Володин пригласил председателя парламента Турции Бинали Йылдырыма посетить с официальным визитом Россию в следующем году.

"Все говорит за то, чтобы отношения между парламентами были ещё более динамичные, еще более тесные, а самое главное - результативные. В этой связи приглашаем вас и ваших коллег с официальным визитом в будущем году", - сказал В.Володин в ходе встречи с Б.Йылдырымом "на полях" второй конференции спикеров парламентов Афганистана, Китая, Ирана, Пакистана, России и Турции по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия.

В.Володин выразил надежду, что к тому времени парламенты двух стран выйдут на подписание соглашения о создании двусторонней комиссии высокого уровня.