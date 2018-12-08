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Регион 08.12.2018 21:30

Володин пригласил спикера турецкого парламента посетить Россию в 2019 году

Спикер Госдумы Вячеслав Володин пригласил председателя парламента Турции Бинали Йылдырыма посетить с официальным визитом Россию в следующем году.

"Все говорит за то, чтобы отношения между парламентами были ещё более динамичные, еще более тесные, а самое главное - результативные. В этой связи приглашаем вас и ваших коллег с официальным визитом в будущем году", - сказал В.Володин в ходе встречи с Б.Йылдырымом "на полях" второй конференции спикеров парламентов Афганистана, Китая, Ирана, Пакистана, России и Турции по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия.

В.Володин выразил надежду, что к тому времени парламенты двух стран выйдут на подписание соглашения о создании двусторонней комиссии высокого уровня.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ПАРЛАМЕНТ, ПРИГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]