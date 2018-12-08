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Дальнее зарубежье 08.12.2018 18:24

Трамп скептически отозвался об идее создания европейской армии, призвал честно платить "долю за НАТО"

Президент США Дональд Трамп в субботу выразил сомнения в перспективах создания общеевропейской армии и указал на роль США в поддержании безопасности в Европы - в прошлом и в будущем.

"Идея европейской армии не очень хорошо сработала как в Первую мировую войну, так и во Вторую. Но США тогда были там для вас и будут всегда", - написал он на своей странице в "Твиттере".

"Все, что мы просим - платите честно вашу долю за НАТО. Германия платит 1% в то время, как США 4,3% от своего гораздо более крупного ВВП - для защиты Европы. Справедливость!" - отметил Д.Трамп.

6 ноября президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Европе для обороны необходима единая армия, которая бы не зависела от США. Позднее идею подержала канцлер Германии Ангела Меркель и председатель Европарламента Антонио Таяни.

Д.Трамп ранее уже подвергал резкой критике такое предложение французского коллеги.

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Тэги: США, ТРАМП, ЕВРОПА, АРМИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]