Президент США Дональд Трамп в субботу выразил сомнения в перспективах создания общеевропейской армии и указал на роль США в поддержании безопасности в Европы - в прошлом и в будущем.
"Идея европейской армии не очень хорошо сработала как в Первую мировую войну, так и во Вторую. Но США тогда были там для вас и будут всегда", - написал он на своей странице в "Твиттере".
"Все, что мы просим - платите честно вашу долю за НАТО. Германия платит 1% в то время, как США 4,3% от своего гораздо более крупного ВВП - для защиты Европы. Справедливость!" - отметил Д.Трамп.
6 ноября президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Европе для обороны необходима единая армия, которая бы не зависела от США. Позднее идею подержала канцлер Германии Ангела Меркель и председатель Европарламента Антонио Таяни.
Д.Трамп ранее уже подвергал резкой критике такое предложение французского коллеги.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»