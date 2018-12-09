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Регион 09.12.2018 09:00

Тесное взаимодействие Москвы и Анкары служит сдерживающим элементом, гарантирует стабильность в регионе - спикер парламента Турции

Председатель парламента Турции Бинали Йылдырым считает, что близкие взаимоотношения Москвы и Анкары служат гарантом безопасности и стабильности в регионе.

"Близкие отношения между Россией и Турцией - это гарантия региональной безопасности и стабильности. Мы должны это положение ещё больше укрепить и о нем объявить, чтобы это чувствовали и знали все. В противном случае несложно предположить, что ждет регион и страны входящие в этот регион, если начнётся хаос и нестабильность", - сказал он.

"Несомненно, что тесное взаимодействие России и Турции служит сдерживающим элементом и способствует стабилизации в установлении стабильных отношений в регионе", - отметил Б.Йылдырым.

По его словам, это возлагает огромную ответственность на Москву и Анкару. "Мы должны препятствовать любого рода сомнительным инициативам и действиям, которые расшатывали бы безопасность в регионе", - заключил он.

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Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯ, ОТНОШЕНИЯ, СТАБИЛЬНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]