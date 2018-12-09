Тесное взаимодействие Москвы и Анкары служит сдерживающим элементом, гарантирует стабильность в регионе - спикер парламента Турции

Председатель парламента Турции Бинали Йылдырым считает, что близкие взаимоотношения Москвы и Анкары служат гарантом безопасности и стабильности в регионе.
"Близкие отношения между Россией и Турцией - это гарантия региональной безопасности и стабильности. Мы должны это положение ещё больше укрепить и о нем объявить, чтобы это чувствовали и знали все. В противном случае несложно предположить, что ждет регион и страны входящие в этот регион, если начнётся хаос и нестабильность", - сказал он.
"Несомненно, что тесное взаимодействие России и Турции служит сдерживающим элементом и способствует стабилизации в установлении стабильных отношений в регионе", - отметил Б.Йылдырым.
По его словам, это возлагает огромную ответственность на Москву и Анкару. "Мы должны препятствовать любого рода сомнительным инициативам и действиям, которые расшатывали бы безопасность в регионе", - заключил он.
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов – Минобороны Азербайджана
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии 28 раз – Минобороны Азербайджана
В Брюсселе рассчитывают на скорое завершение переговоров с Баку по новому соглашению о стратегическом партнерстве – посол
Председатель Счетной палаты считает необходимым снизить вдвое количество проверок бизнеса в РФ
Баку и Белград намерены расширить сотрудничество в сферах энергетики, АПК и туризма
Цена на нефть в диапазоне $55-65 за баррель приемлема как для производителей, так и для потребителей - Новак
Все россияне получат право на обезболивание, в том числе наркотическими средствами - министр здравоохранения
Самолет совершил внеплановую посадку в ростовском аэропорту "Платов" из-за смерти пассажира
Люди впервые услышали звук марсианского ветра, записанный зондом НАСА
В селе Агбулаг Шахбузского района строят горнолыжный центр
ИВ Массалы направит 3 млн манатов на работы по благоустройству
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
Определился победителъ конкурса Nar для Samsung Galaxy Note 9
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»