Тесное взаимодействие Москвы и Анкары служит сдерживающим элементом, гарантирует стабильность в регионе - спикер парламента Турции

Председатель парламента Турции Бинали Йылдырым считает, что близкие взаимоотношения Москвы и Анкары служат гарантом безопасности и стабильности в регионе.

"Близкие отношения между Россией и Турцией - это гарантия региональной безопасности и стабильности. Мы должны это положение ещё больше укрепить и о нем объявить, чтобы это чувствовали и знали все. В противном случае несложно предположить, что ждет регион и страны входящие в этот регион, если начнётся хаос и нестабильность", - сказал он.

"Несомненно, что тесное взаимодействие России и Турции служит сдерживающим элементом и способствует стабилизации в установлении стабильных отношений в регионе", - отметил Б.Йылдырым.

По его словам, это возлагает огромную ответственность на Москву и Анкару. "Мы должны препятствовать любого рода сомнительным инициативам и действиям, которые расшатывали бы безопасность в регионе", - заключил он.