Новым генсеком ХДС избран 33-летний Пауль Цимиак

Новым генеральным секретарем Христианско-демократического Союза (ХДС) Германии избран лидер молодежной организации ХДС 33-летний Пауль Цимиак, пишет в субботу онлайн-портал газеты "Бильд".
По итогам голосования на съезде в Гамбурге П.Цимиак получил около 63% голосов.
В четверг делегаты съезда ХДС во втором туре избрали новым лидером генерального секретаря партии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сменив на этом посту Ангелу Меркель, руководившую партией 18 лет. Делегаты сделали такой выбор между двумя кандидатами, прошедшими во второй тур, - А.Крамп-Карренбауэр и Фридрихом Мерцем. За А.Крамп-Карренбауэр проголосовали 517 из 999 делегатов съезда.
А.Крамп-Карренбауэр предложила П.Цимиака в качестве своего преемника на посту генсека партии. Он считается представителем консервативного крыла партии.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»