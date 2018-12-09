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Дальнее зарубежье 09.12.2018 09:28

Новым генсеком ХДС избран 33-летний Пауль Цимиак

Новым генеральным секретарем Христианско-демократического Союза (ХДС) Германии избран лидер молодежной организации ХДС 33-летний Пауль Цимиак, пишет в субботу онлайн-портал газеты "Бильд".

По итогам голосования на съезде в Гамбурге П.Цимиак получил около 63% голосов.

В четверг делегаты съезда ХДС во втором туре избрали новым лидером генерального секретаря партии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сменив на этом посту Ангелу Меркель, руководившую партией 18 лет. Делегаты сделали такой выбор между двумя кандидатами, прошедшими во второй тур, - А.Крамп-Карренбауэр и Фридрихом Мерцем. За А.Крамп-Карренбауэр проголосовали 517 из 999 делегатов съезда.

А.Крамп-Карренбауэр предложила П.Цимиака в качестве своего преемника на посту генсека партии. Он считается представителем консервативного крыла партии.

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Тэги: ФРГ, ХДС, ГЕНСЕК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]