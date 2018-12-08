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СНГ 08.12.2018 18:22

Путин призвал "Единую Россию" к сотрудничеству со всеми политическими силами страны

Президент РФ Владимир Путин считает, что дискуссия и конкуренция является эффективным инструментом решения проблем, призывает партию "Единая Россия" к сотрудничеству со всеми политическими силами страны.

"Дискуссии и конкуренция, в том числе внутри самой партии, - очень эффективный инструмент решения проблем в интересах страны. Рассчитываю, что "Единая Россия" сделает все необходимое для утверждения и внутри партии, и в обществе в целом этой политической культуры, дискуссий, атмосферы диалога, доверия и сотрудничества со всеми политическими силами России", - сказал В.Путин, выступая на съезде "Единой России".

"У нас свободная демократическая страна, а задачи развития изначально предполагают творческий поиск, реализацию новых путей и подходов", - добавил президент.

Он отметил, что, следуя этому пути, "Единая Россия" сможет выйти на новый уровень своей деятельности и стать партией прорывного развития России.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ПАРТИИ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]