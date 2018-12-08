Президент РФ Владимир Путин считает, что дискуссия и конкуренция является эффективным инструментом решения проблем, призывает партию "Единая Россия" к сотрудничеству со всеми политическими силами страны.
"Дискуссии и конкуренция, в том числе внутри самой партии, - очень эффективный инструмент решения проблем в интересах страны. Рассчитываю, что "Единая Россия" сделает все необходимое для утверждения и внутри партии, и в обществе в целом этой политической культуры, дискуссий, атмосферы диалога, доверия и сотрудничества со всеми политическими силами России", - сказал В.Путин, выступая на съезде "Единой России".
"У нас свободная демократическая страна, а задачи развития изначально предполагают творческий поиск, реализацию новых путей и подходов", - добавил президент.
Он отметил, что, следуя этому пути, "Единая Россия" сможет выйти на новый уровень своей деятельности и стать партией прорывного развития России.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»