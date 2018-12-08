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Дальнее зарубежье 08.12.2018 18:29

В Париже нарастает напряженность, "желтые жилеты" сооружают баррикады

Ситуация с протестом "желтых жилетов" в Париже и по стране в субботу обострилась ко второй половине дня, французские СМИ сообщают о сотнях задержанных участников акций, в том числе 598 - в столице, 475 из них взяты под стражу.

Начинавшаяся относительно спокойно, особенно по сравнению с беспорядками прошлой субботы, манифестация в районе Елисейских полей в конечном счете вылилась в сооружение баррикад и поджоги. Изрядная напряженность отмечена на парижских Больших бульварах, где к полудню были возведены баррикады и произошли столкновения.

Полиция активно применяет слезоточивый газ. При этом силы порядка конфискуют у манифестантов защитные очки и каски. В столице развернута бронетехника жандармерии.

В Париже закрыты многие магазины, культурные учреждения и туристические объекты.

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп выступил с заявлением о том, что мощные силы мобилизованы для охраны порядка. По сообщениям с мест, полиция на этот раз действует оперативнее, перехватывая многих из примкнувших к акции хулиганов и мародеров до того, как они успевают начать погром.

Многочисленные эксперты, привлеченные для комментариев французскими телеканалами, подчеркивают социальный характер конфликта между властью и населением. Начавшийся как протест против повышения цен на горючее, прежде всего на дизельное топливо, кризис перешел на требования справедливого распределения налогов и повышение минимальных зарплат и пенсий.

Комментаторы отмечают, что речь уже идет не только о продолжающемся разрыве между бедными и богатыми - стал нищать средний класс, и власть явно не отдает себе отчета, как живет простое население.

Они, в частности, отмечают, что идея улучшения окружающей среды за счет ощутимого снижения уровня жизни самого бедного населения могла родиться только в головах оторванной от жизни элиты, которая сама ведет совершенно иной образ жизни.

Эксперты напоминают, что в условиях безработицы, многие французы в провинции вынуждены ежедневно ездить на работу за десятки километров от дома, тогда как общественный транспорт там, в отличие от больших городов, не развит. Даже незначительное удорожание горючего наносит ощутимый удар по бюджету наиболее бедных. Существование семей на минимальные зарплаты и пенсии - это уже реальная нищета по сравнению с правящим классом.

В рядах манифестантов раздаются требования отставки президента Эмманюэля Макрона и французского правительства. Телевидение показывает, как участники акций устраивают символическое сжигание карточек избирателей в знак того, что избранная ими власть совершенно оторвана от народа и занимается только своими умозрительными идеями и изданием законов, либо бесполезных, либо направленных на ухудшение жизни избирателей.

От Э.Макрона, который до сих пор не высказался о том, как он намерен решать социальные проблемы населения, по словам комментатора телеканала "Франс 24", ждут уже не обычной риторики правителя о том, что он услышал требования народа, но гарантий, что он предпримет конкретные шаги для улучшения положения нуждающихся.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПАРИЖ, БАРРИКАДЫ


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