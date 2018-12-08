Не менее 30 человек пострадали в результате беспорядков в Париже - СМИ

Акции протеста "желтых жилетов" в Париже, сопровождающиеся беспорядками, привели к ранениям не менее 30 человек, передает британская телерадиокорпорация Би-би-си со ссылкой на французскую полицию.
Среди пострадавших - три офицера полиции.
По данным агентства "Ассошиэйтед пресс", кроме Парижа, столкновения между "желтыми жилетами" и полицейскими произошли в порту Марселя. Однако неизвестно, пострадал ли кто-либо в ходе беспорядков в Марселе.
В субботу замглавы МВД Франции Лоран Нюнес заявил, что в акциях протеста "желтых жилетов" по всей Франции принимают участие примерно 31 тыс. человек, а органы правопорядка задержали более 700 протестующих.
"Желтые жилеты" протестуют уже несколько недель против решения властей повысить цены на бензин. Ранее на этой неделе Елисейский дворец пошел на уступки и объявил об отмене запланированного на 2019 год повышения налога на топливо. Несмотря на это, "желтые жилеты" не отменили намеченную на 8 декабря акцию протеста.
Многие наблюдатели отмечают, что масштабные демонстрации во Франции - показатель недовольства населения работой правительства в целом.
Ранее на этой неделе телеканал БФМ-ТВ со ссылкой на источники сообщал, что в Елисейском дворце и правительстве Франции растет обеспокоенность относительно того, что в ходе акции в субботу демонстранты могут взяться за оружие и предпринять попытку путча.
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии 28 раз – Минобороны Азербайджана
В Брюсселе рассчитывают на скорое завершение переговоров с Баку по новому соглашению о стратегическом партнерстве – посол
ЕС и Азербайджан в январе 2019 года продолжат диалог по вопросам безопасности и торговли
Баку и Белград намерены расширить сотрудничество в сферах энергетики, АПК и туризма
Цена на нефть в диапазоне $55-65 за баррель приемлема как для производителей, так и для потребителей - Новак
Фалих: мы сможем наращивать добычу нефти, даже если добыча в США вырастет на фантастические цифры
Самолет совершил внеплановую посадку в ростовском аэропорту "Платов" из-за смерти пассажира
Люди впервые услышали звук марсианского ветра, записанный зондом НАСА
В селе Агбулаг Шахбузского района строят горнолыжный центр
ИВ Массалы направит 3 млн манатов на работы по благоустройству
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
Определился победителъ конкурса Nar для Samsung Galaxy Note 9
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»