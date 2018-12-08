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Дальнее зарубежье 08.12.2018 21:15

Не менее 30 человек пострадали в результате беспорядков в Париже - СМИ

Акции протеста "желтых жилетов" в Париже, сопровождающиеся беспорядками, привели к ранениям не менее 30 человек, передает британская телерадиокорпорация Би-би-си со ссылкой на французскую полицию.

Среди пострадавших - три офицера полиции.

По данным агентства "Ассошиэйтед пресс", кроме Парижа, столкновения между "желтыми жилетами" и полицейскими произошли в порту Марселя. Однако неизвестно, пострадал ли кто-либо в ходе беспорядков в Марселе.

В субботу замглавы МВД Франции Лоран Нюнес заявил, что в акциях протеста "желтых жилетов" по всей Франции принимают участие примерно 31 тыс. человек, а органы правопорядка задержали более 700 протестующих.

"Желтые жилеты" протестуют уже несколько недель против решения властей повысить цены на бензин. Ранее на этой неделе Елисейский дворец пошел на уступки и объявил об отмене запланированного на 2019 год повышения налога на топливо. Несмотря на это, "желтые жилеты" не отменили намеченную на 8 декабря акцию протеста.

Многие наблюдатели отмечают, что масштабные демонстрации во Франции - показатель недовольства населения работой правительства в целом.

Ранее на этой неделе телеканал БФМ-ТВ со ссылкой на источники сообщал, что в Елисейском дворце и правительстве Франции растет обеспокоенность относительно того, что в ходе акции в субботу демонстранты могут взяться за оружие и предпринять попытку путча.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПАРИЖ, ПРОТЕСТЫ, ПОСТРАДАВШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]