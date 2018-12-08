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Дальнее зарубежье 08.12.2018 21:47

Осуществлена стыковка американского грузового космического корабля Dragon с МКС - НАСА

После трехдневного полета на орбите Земли американский грузовой космический корабль Dragon ("Дрэгон") компании SpaceX в субботу состыковался с Международной космической станцией (МКС), сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА).

По данным Центра управления полетами НАСА в Хьюстоне, операция по стыковке грузового космического корабля Dragon с американским сегментом станции - модулем Harmony была завершена в 18:36 мск. Перед этим, в 15:21 мск, экипаж МКС захватил с помощью 17-метровой руки-манипулятора Canadarm-2 сблизившийся со станцией "грузовик" для последующей стыковки.

Первоначально захват планировался на 14:00 мск, однако из-за нарушения космической связи с МКС через спутник-ретранслятор он был отложен. После переключения на резервный спутник связь была восстановлена и операция по захвату продолжилась.

Dragon доставил на МКС более 2,5 тонн груза, в том числе продовольствие, а также оборудование и материалы для проведения десятков научных экспериментов.

По сообщению НАСА, люк корабля будет открыт в воскресенье и начнется его разгрузка.

Американский "грузовик" в среду был запущен с космодрома НАСА на мысе Канаверал в штате Флорида ракетой-носителем Falcon 9 компании SpaceX.

Это уже 16-я миссия космического корабля Dragon к МКС в рамках коммерческого контракта НАСА с компанией SpaceX по снабжению станции.

Корабль Dragon пробудет в составе МКС в течение около пяти недель. Затем, 13 января его спускаемый аппарат должен будет приводниться в Тихом океане вблизи Калифорнии. Он доставит на Землю результаты экспериментов, проведенных экипажем МКС на орбите.

18 ноября с МКС состыковался российский транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-10", а днем позже - американский "грузовик" Cygnus ("Сигнус") компании "Нортроп Грумман". При этом запуск этого американского корабля, который должен был первым пристыковаться к МКС в ноябре, дважды откладывался из-за непогоды в районе космодрома НАСА Уоллопс в штате Вирджиния.

Как сообщалось, 3 декабря первый после аварии 11 октября российский пилотируемый корабль "Союз" успешно стартовал с космодрома на Байконуре и пристыковался к МКС.

В составе основного экипажа МКС-58/59 космонавт Роскосмоса Олег Кононенко, для которого этот полет стал четвёртым, а также астронавт Канадского космического агентства Давид Сен-Жак и астронавт NASA Энн Макклейн, они отправились в космос впервые. На борту МКС их встретили россиянин Сергей Прокопьев, немец Александр Герст и американка Серина Ауньен-Чэнселлор, которые должны вернуться на Землю 20 декабря.

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Тэги: США, МКС, КОРАБЛЬ, СТЫКОВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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