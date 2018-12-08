Если Палата общин Великобритании отвергнет правительственный вариант соглашения по Brexit, то наиболее предпочтительным выбором может стать вариант "Норвегия плюс", заявила министр труда страны Эмбер Радд.
"Если это (план премьер-министра Терезы Мэй - ИФ) не будет поддержано, это может произойти, тогда референдум или "Норвегия плюс". Любой из этих вариантов может быть предложен", - сказала она в субботу на радиостанции Би-би-си.
При этом в интервью британскому изданию "Таймс" она сказала, что наиболее предпочтительной считает опцию "Норвегия плюс".
При таком сценарии Великобритания, перестав быть членом ЕС, останется, подобно Норвегии, участницей Европейской экономической зоны и таможенного союза ЕС.
По словам Э.Радд, такая опция предпочтительнее для страны и для многих депутатов.
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии 28 раз – Минобороны Азербайджана
В Брюсселе рассчитывают на скорое завершение переговоров с Баку по новому соглашению о стратегическом партнерстве – посол
ЕС и Азербайджан в январе 2019 года продолжат диалог по вопросам безопасности и торговли
Баку и Белград намерены расширить сотрудничество в сферах энергетики, АПК и туризма
Цена на нефть в диапазоне $55-65 за баррель приемлема как для производителей, так и для потребителей - Новак
Фалих: мы сможем наращивать добычу нефти, даже если добыча в США вырастет на фантастические цифры
Самолет совершил внеплановую посадку в ростовском аэропорту "Платов" из-за смерти пассажира
Люди впервые услышали звук марсианского ветра, записанный зондом НАСА
В селе Агбулаг Шахбузского района строят горнолыжный центр
ИВ Массалы направит 3 млн манатов на работы по благоустройству
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
Определился победителъ конкурса Nar для Samsung Galaxy Note 9
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»