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Дальнее зарубежье 08.12.2018 22:15

Британский министр предпочитает "норвежский вариант", если план Мэй по Brexit не будет поддержан

Если Палата общин Великобритании отвергнет правительственный вариант соглашения по Brexit, то наиболее предпочтительным выбором может стать вариант "Норвегия плюс", заявила министр труда страны Эмбер Радд.

"Если это (план премьер-министра Терезы Мэй - ИФ) не будет поддержано, это может произойти, тогда референдум или "Норвегия плюс". Любой из этих вариантов может быть предложен", - сказала она в субботу на радиостанции Би-би-си.

При этом в интервью британскому изданию "Таймс" она сказала, что наиболее предпочтительной считает опцию "Норвегия плюс".

При таком сценарии Великобритания, перестав быть членом ЕС, останется, подобно Норвегии, участницей Европейской экономической зоны и таможенного союза ЕС.

По словам Э.Радд, такая опция предпочтительнее для страны и для многих депутатов.

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Тэги: БРИТАНИЯ, BREXIT, МИНИСТР, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]