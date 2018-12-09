МИД КНР вызвал канадского посла в связи с задержанием топ-менеджера Huawei

МИД КНР в субботу вызвал посла Канады в Пекине, чтобы выразить протест в связи с задержанием финансового директора Huawei Technologies Мэн Ванчжоу, сообщило в субботу внешнеполитическое ведомство Китая.
"Китай настоятельно призывает канадскую сторону немедленно освободить задержанную, обеспечить соблюдение ее прав. В противном случае это повлечет серьезные последствия, и Канада понесет полную ответственность", - говорится в заявлении замминистра иностранных дел Китая Лэ Юйчэня.
По его словам, арест канадскими властями Мэн Ванчжоу в Ванкувере по просьбе Соединенных Штатов, был "серьезным нарушением ее законных прав". Он считает, что этот шаг представляет собой "игнорирование закона", он был "неразумным" и по своей сути "крайне отвратительным".
Ранее посольство КНР в Канаде сообщило, что Китай заявил канадским властям решительный протест в связи с арестом гражданки КНР.
Как сообщалось, Канада арестовала Мэн Ванчжоу, которой грозит экстрадиция в США по обвинению в нарушении торговых санкций США против Ирана.
Впервые о расследовании США в отношении компании Huawei написала газета The Wall Street Journal в апреле 2018 года.
По данным издания, начиная с 2016 года власти США изучают предполагаемую доставку компанией Huawei продукции американского происхождения в Иран и другие страны в нарушение экспортного законодательства США и законов о санкциях.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»