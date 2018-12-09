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Регион 09.12.2018 10:40

Грузия подписала с Францией контракт по закупке системы управления и контроля воздушной обороны

Министерство обороны Грузии подписало с французской стороной контракт о закупке системы управления и контроля воздушной обороны, сообщает пресс-служба военного ведомства Грузии.

По информации пресс-службы, контракт был подписан в рамках визита министра обороны Грузии Левана Изория во Францию.

Это второй этап закупки элементов ПВО у Франции. Ранее Грузия закупила зенитно-ракетные системы ближнего действия, радиолокационные станции и мобильные центры управления.

"Это будет значительно способствовать усилению обороноспособности страны в компоненте воздушной обороны, что является гарантией защищенности нашего воздушного пространства", - заявил Л.Изория, которого цитирует пресс-служба.

При этом министр выразил надежду, что в будущем станет возможной интеграция Грузии в единую систему ПВО НАТО.

Между тем, сообщает пресс-служба, в ходе визита во Францию Л.Изория также подписал со своей французской коллегой Флоранс Парли техническое соглашение между министерствами обороны Грузии и Франции о логистическом обеспечении грузинских миротворцев в Центральноафриканской Республике (ЦАР).

Грузия с 2017 года принимает участие в тренировочной миссии в ЦАР под эгидой ЕС EUTM RCA на уровне роты.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ФРАНЦИЯ, ОБОРОНА, КОНТРАКТ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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