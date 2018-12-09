Грузия подписала с Францией контракт по закупке системы управления и контроля воздушной обороны

Министерство обороны Грузии подписало с французской стороной контракт о закупке системы управления и контроля воздушной обороны, сообщает пресс-служба военного ведомства Грузии.
По информации пресс-службы, контракт был подписан в рамках визита министра обороны Грузии Левана Изория во Францию.
Это второй этап закупки элементов ПВО у Франции. Ранее Грузия закупила зенитно-ракетные системы ближнего действия, радиолокационные станции и мобильные центры управления.
"Это будет значительно способствовать усилению обороноспособности страны в компоненте воздушной обороны, что является гарантией защищенности нашего воздушного пространства", - заявил Л.Изория, которого цитирует пресс-служба.
При этом министр выразил надежду, что в будущем станет возможной интеграция Грузии в единую систему ПВО НАТО.
Между тем, сообщает пресс-служба, в ходе визита во Францию Л.Изория также подписал со своей французской коллегой Флоранс Парли техническое соглашение между министерствами обороны Грузии и Франции о логистическом обеспечении грузинских миротворцев в Центральноафриканской Республике (ЦАР).
Грузия с 2017 года принимает участие в тренировочной миссии в ЦАР под эгидой ЕС EUTM RCA на уровне роты.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»