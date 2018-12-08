Следовавший из Тель-Авива (Израиль) в Москву самолет совершил незапланированную посадку в ростовском аэропорту "Платов" из-за смерти пассажира, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" информированный источник.

"По предварительной информации, пассажир был болен неизлечимым заболеванием", - сказал источник.

По его словам, самолет следовал в аэропорт Шереметьево в Москве.

В пресс-службе компании "Аэрофлот", чей самолёт выполнял рейс из Тель-Авива в Москву, агентству "Интерфакс-Юг" сообщили, что вылет задержавшегося самолета запланирован на 22:20 мск.

"Рейс SU507 совершил вынужденную посадку в аэропорту Ростова-на-Дону из-за ухудшения здоровья пассажира. На борт была вызвана бригада скорой помощи. Впоследствии пассажир скончался. В связи с долгим ожиданием сотрудников правоохранительных органов для оформления всех юридических документов, самолет отправится в Москву в 22:20", - сообщили в авиакомпании.