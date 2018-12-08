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Происшествия 08.12.2018 23:26

Самолет совершил внеплановую посадку в ростовском аэропорту "Платов" из-за смерти пассажира

Следовавший из Тель-Авива (Израиль) в Москву самолет совершил незапланированную посадку в ростовском аэропорту "Платов" из-за смерти пассажира, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" информированный источник.

"По предварительной информации, пассажир был болен неизлечимым заболеванием", - сказал источник.

По его словам, самолет следовал в аэропорт Шереметьево в Москве.

В пресс-службе компании "Аэрофлот", чей самолёт выполнял рейс из Тель-Авива в Москву, агентству "Интерфакс-Юг" сообщили, что вылет задержавшегося самолета запланирован на 22:20 мск.

"Рейс SU507 совершил вынужденную посадку в аэропорту Ростова-на-Дону из-за ухудшения здоровья пассажира. На борт была вызвана бригада скорой помощи. Впоследствии пассажир скончался. В связи с долгим ожиданием сотрудников правоохранительных органов для оформления всех юридических документов, самолет отправится в Москву в 22:20", - сообщили в авиакомпании.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, РОСТОВ, САМОЛЕТ, ПОСАДКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]