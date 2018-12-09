Стражи порядка во Франции за субботу задержали 1385 участников акций протеста против правительства, сообщил глава МВД Кристоф Кастанер.
Он пояснил журналистам, что в акциях протеста по всей стране, по данным МВД, приняли участие 125 тыс. сторонников движения "Желтые жилеты", причем 10 тыс. из них вышли на улицы в Париже.
Именно в столице Франции обстановка была наиболее напряженной - 920 человек были задержаны, причем полицейские пока не стали отпускать 619 из них.
В ходе беспорядков в Париже 71 человек получил ранения, в том числе - семеро сотрудников сил безопасности.
В течение субботы, как и неделю назад, в Париже не удалось избежать беспорядков. В частности, столкновения зафиксированы в районе Елисейских полей и площади Трокадеро.
К вечеру обстановка в Париже нормализовалась, однако в некоторых кварталах еще сохраняется напряженная обстановка. Например, полицейский спецназ провел операцию против хулиганов в очень престижном 16-м округе, на улице Пасси.
В целом, как отмечают СМИ, по первым данным, в эту субботу разрушений в Париже меньше, чем на аналогичной акции протеста неделю назад. Стражи порядка усилили меры безопасности и, по оценкам очевидцев, на сей раз были намного более мобильными. Также стало меньше случаев, когда во время столкновений полицейские и жандармы оказывались в меньшинстве.
Акции протеста и беспорядки прошли не только в Париже, но и во многих других французских городах.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»