Старейшая российская правозащитница, глава "Московской Хельсинкской группы" Людмила Алексеева скончалась в субботу на 92-м году жизни, сообщил глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов.
"Это случилось сегодня в 19:30. Об этом мне сообщил главврач больницы №15", - сказал М.Федотов "Интерфаксу" в субботу вечером.
По его словам, последние несколько недель Л.Алексеева находилась в этой больнице, "врачи сделали все, чтобы обеспечить ей и хорошие условия лечения, и достойный уход, но, к сожалению, сердце не выдержало".
"Это страшная потеря не только для совета, но и для всего правозащитного сообщества, потеря абсолютно невосполнимая. Все, кто любит Людмилу Михайловну, конечно, продолжат ее дело", - сказал глава СПЧ.
"Я уверен, что мы все соберёмся проститься с Людмилой Михайловной, но пока неизвестно, когда это будет и где", - добавил он.
Л.Алексеева родилась в 1927 году, одна из основателей (в 1976) году Московской Хельсинкской группы, с 1996 года - ее председатель. В 2002 - 2012 годах - член Комиссии по правам человека при президенте РФ (впоследствии преобразован в СПЧ). С 3 декабря 2018 года - член СПЧ. Лауреат госпремии РФ (2017 год) за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности, лауреат многих международных премий в области правозащиты.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»