В Армении проходят внеочередные выборы в парламент

В Армении в воскресенье проходят внеочередные парламентские выборы.

Это первые общереспубликанские выборы после смены власти в Армении в апреле 2018 года, когда к власти пришел оппозиционный политик Никол Пашинян, сменив на должности премьер-министра Сержа Саргсяна, занимавшего до этого в течение десяти дет пост президента Армении.

Эти выборы также являются первыми внеочередными в истории независимой Армении.

В выборах участвуют девять партий и два предвыборных блока.

Свои документы представили предвыборный блок "Мой шаг", возглавляемый и.о. премьера Н.Пашиняном, партия "Дашнакцутюн" и возглавляемая одним из крупнейших предпринимателей страны Гагиком Царукяном партия "Процветающая Армения".

В выборах участвует блок "Мы", созданный партией "Республика", которую возглавляет экс-премьер Армении Арам Саркисян, и партией "Свободные демократы".

Документы для участия в выборах представили также возглавляемая экс-спикером парламента Артуром Багдасаряном партия "Оринац еркир"; партия "Светлая Армения", возглавляемая депутатом парламента Эдмоном Марукяном; партия "Сасна црер", созданная членами вооруженной группировки, летом 2016 года захватившими полицейский полк в Ереване. Эта партия выступает против отношений Армении с Россией, за выход из ОДКБ и ЕАЭС, и за стратегические отношения с США.

О своем участии в выборах заявила возглавляемая экс-президентом Армении Сержем Саргсяном оппозиционная Республиканская партия, провозгласившая намерение стать второй политической силой в новом парламенте.

В выборах примут участие также партии "Национальный прогресс", "Решение гражданина" и Христианско-народное возрождение, возглавляемая политологом Левоном Шириняном.

Выборы пройдут по пропорциональной (партийные списки) и рейтинговой (мажоритарной) системам.

Проходной барьер для партий составляет 5%, для блоков - 7%.

Парламент Армении будет состоять из 105 депутатов. Для формирования стабильного парламентского большинства необходимо 54% мест в парламенте.

На выборах в парламент Армении в качестве наблюдателей зарегистрированы представители БДИПЧ ОБСЕ, ПА ОБСЕ, миссии наблюдателей СНГ, МПА СНГ, ПА ОБСЕ, Европейского парламента, "Содействие инициативам свободы и демократии" (SILBA), "Европейская сеть организаций, ведущих мониторинг за выборами" (ENEMO), а также 22 местных наблюдательских организации.

Правом выбирать в Армении, по данным полиции, пользуются 2 млн 573 тыс. 779 граждан.

В день выборов в республике будут открыты 2010 избирательных участков. Открытие участков за рубежом не предусмотрено.

Порог явки на выборах также не предусмотрен.

По мнению наблюдателей, абсолютное большинство голосов на выборах получит представляемая действующим главой правительства Армении Н.Пашиняном политическая сила. Основная борьба, по мнению аналитиков, развернется между партией Н.Пашиняна и Республиканской партией.