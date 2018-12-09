Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов – Минобороны Азербайджана

Вооруженные силы Армении нарушили за минувшие сутки режим прекращения огня на линии соприкосновения азербайджанских и армянских вооруженных сил 30 раз, сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.

«Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 30 раз», - говорится в сообщении Минобороны.

Оборонное ведомство отмечает, что обстрел велся из оккупированных земель Азербайджана.

Р.Бабаев