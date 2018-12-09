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СНГ 09.12.2018 12:11

Президент Армении призвал граждан проголосовать на внеочередных парламентских выборах

Президент Армении Армен Саркисян поздравил граждан республики с внеочередными парламентскими выборами, выразив надежду на обеспечение демократичности процесса.

"Поздравляю всех граждан. Это важнейшее право народа - выбирать, следовательно, праздник. Каждый должен отметить этот праздник, сделав свободный выбор. Надеюсь, что выборы пройдут свободно и демократично", - сказал А.Саркисян журналистам после голосования.

В свою очередь председатель Национального Собрания (парламента) Армении Ара Баблоян заявил, что проголосовал на внеочередных парламентских выборах за безопасность страны.

"Проголосовал за безопасность Армении и Карабаха, за благосостояние нашего народа. Основная цель - обеспечение безопасности. Необходимо также приложить все усилия для развития экономики и развития и укрепления демократии", - сказал А.Баблоян журналистам после голосования.

А.Баблоян является членом возглавляемой Сержем Саргсяном оппозиционной Республиканской партии.

В Армении в 9 декабря проходят внеочередные парламентские выборы. В качестве наблюдателей зарегистрированы представители нескольких международных структур.

Руководитель наблюдательской миссии БДИПЧ ОБСЕ Урсула Гачек, говоря об избирательном процессе, отметила: "Нам важно, чтобы выборы были проведены свободно и справедливо. Наша группа из 70 человек с утра проводит мониторинг по всей территории республики".

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Тэги: АРМЕНИЯ, ВЫБОРЫ, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]