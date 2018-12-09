Президент Армении призвал граждан проголосовать на внеочередных парламентских выборах

Президент Армении Армен Саркисян поздравил граждан республики с внеочередными парламентскими выборами, выразив надежду на обеспечение демократичности процесса.
"Поздравляю всех граждан. Это важнейшее право народа - выбирать, следовательно, праздник. Каждый должен отметить этот праздник, сделав свободный выбор. Надеюсь, что выборы пройдут свободно и демократично", - сказал А.Саркисян журналистам после голосования.
В свою очередь председатель Национального Собрания (парламента) Армении Ара Баблоян заявил, что проголосовал на внеочередных парламентских выборах за безопасность страны.
"Проголосовал за безопасность Армении и Карабаха, за благосостояние нашего народа. Основная цель - обеспечение безопасности. Необходимо также приложить все усилия для развития экономики и развития и укрепления демократии", - сказал А.Баблоян журналистам после голосования.
А.Баблоян является членом возглавляемой Сержем Саргсяном оппозиционной Республиканской партии.
В Армении в 9 декабря проходят внеочередные парламентские выборы. В качестве наблюдателей зарегистрированы представители нескольких международных структур.
Руководитель наблюдательской миссии БДИПЧ ОБСЕ Урсула Гачек, говоря об избирательном процессе, отметила: "Нам важно, чтобы выборы были проведены свободно и справедливо. Наша группа из 70 человек с утра проводит мониторинг по всей территории республики".
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»