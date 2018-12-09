Экс-вице-премьер Киргизии Зилалиев подозревается в незаконной выдаче лицензий на разработку месторождений, помещен в СИЗО - СМИ

Бывший вице-премьер Киргизии Дуйшенбек Зилалиев, осужденный ранее к условному сроку за ложное сообщение о бомбе в день инаугурации президента республики в прошлом году, задержан по обвинению в незаконном обогащении.

Как сообщили в воскресенье киргизские СМИ, Д.Зилалиев подозревается в незаконной выдаче лицензий на разработку месторождений в бытность руководителем Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования. Экс-чиновник задержан и помещен в СИЗО Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ).

По данным СМИ, Д.Зилалиев, который не имеет права покидать страну из-за условного срока, который он получил за ложное сообщение о бомбе, сначала был задержан 7 декабря в бишкекском аэропорту "Манас" при попытке покинуть страну. После беседы его отпустили, но на следующий день опять задержали.

"Интерфакс" не располагает официальным подтверждением данной информации, между тем источник в силовых структурах Киргизии заявил агентству, что экс-вице-премьер задержан.

Уголовное дело в отношении Д. Зилалиева за ложное сообщение о бомбе было возбуждено в декабре прошлого года ГКНБ Киргизии. По данным следствия, Д. Зилалиев, занимавший на тот момент пост главы Фонда по управлению госимуществом, в день инаугурации нового президента республики Сооронбая Жээнбекова 24 ноября разговорился с девушкой - курсантом, стоявшей в оцеплении по ходу движения президентского кортежа, и сообщил ей о якобы заложенной бомбе. Чиновнику было предъявлено обвинение по статье "Ложное сообщение об акте терроризма" УК Киргизии и избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.

Информация о взрывном устройстве поступила от стоявшего в оцеплении курсанта Академии МВД.

Д.Зилалиев опроверг слова курсанта. По его словам, его служебный автомобиль действительно останавливался на светофоре на пересечении двух центральных улиц столицы и беседовал с курсантом, но разговор не шел "о якобы заложенной бомбе, а касался внешнего вида курсанта".

Вскоре после возбуждения уголовного дела Д.Зилалиев подал в отставку до окончания разбирательств, объяснив это тем, что сообщения в прессе нанесли урон его чести и достоинству, а также нежеланием "ставить под удар правительство и премьер-министра страны".

В октябре Первомайский районный суд Бишкека приговорил Д.Зилалиева к трехлетнему условному сроку. Бывший чиновник заявил, что его дело является заказным и намерен обжаловать решение суда.

Д.Зилалиев в 2011-2013 годах являлся заместителем секретаря Совета обороны Киргизии. С 2013 по 2016 годы занимал должность директора Госагентства геологии и минеральных ресурсов. С 2016 по 2017 год - глава Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования.

17 ноября 2017 года Д.Зилалиев покинул пост вице-премьера, куда был назначен в конце августа, в связи с переходом на другую работу. 23 ноября прошлого года он был назначен главой Фонда по управлению госимуществом.