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СНГ 09.12.2018 15:49

Внеочередные парламентские выборы в Армении проводятся слишком поспешно, считают в оппозиционной Республиканской партии

Бывший министр обороны Армении Виген Саргсян, возглавляющий предвыборный список Республиканской партии экс-президента Сержа Саргсяна, надеется на сплоченность общества во время проходящих в воскресенье внеочередных парламентских выборов.

"У меня большие ожидания, что население активно примет участие в выборах. Это важно. Необходима сплоченность для безопасности и будущего страны. Надеюсь, что выборы пройдут в спокойной обстановке", - сказал В.Саргсян журналистам.

По его словам, Республиканская партия обжалует результаты голосования, "если для этого будут соответствующие основания".

"Выборы проходят в поспешной обстановке, всего за два месяца было объявлено о решении пройти через процедуру внеочередных выборов. Это подорвало возможность соответствующей подготовки к выборам, проведения внутрипартийных процедур, не помогло развитию и укреплению демократических процессов в Армении", - отметил В.Саргсян.

В Армении в 9 декабря проходят внеочередные парламентские выборы.

Это первые общереспубликанские выборы после смены власти в Армении в апреле 2018 года, когда к власти пришел оппозиционный политик Никол Пашинян, сменив на должности премьер-министра С.Саргсяна, занимавшего до этого в течение десяти дет пост президента Армении.

В выборах участвуют девять партий и два предвыборных блока. Свои документы, в частности, представили предвыборный блок "Мой шаг", возглавляемый и.о. премьер-министра Армении Н.Пашиняном, партия "Дашнакцутюн" и возглавляемая одним из крупнейших предпринимателей страны Гагиком Царукяном партия "Процветающая Армения".

В выборах также принимает участие блок "Мы", созданный партией "Республика", которую возглавляет экс-премьер Армении Арам Саркисян, и партией "Свободные демократы".

Участвует в выборах и возглавляемая С.Саргсяном оппозиционная Республиканская партия, заявившая, что намерена стать второй политической силой в новом парламенте.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ВЫБОРЫ, ЭКС-МИНИСТР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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