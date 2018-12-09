Внеочередные парламентские выборы в Армении проводятся слишком поспешно, считают в оппозиционной Республиканской партии

Бывший министр обороны Армении Виген Саргсян, возглавляющий предвыборный список Республиканской партии экс-президента Сержа Саргсяна, надеется на сплоченность общества во время проходящих в воскресенье внеочередных парламентских выборов.
"У меня большие ожидания, что население активно примет участие в выборах. Это важно. Необходима сплоченность для безопасности и будущего страны. Надеюсь, что выборы пройдут в спокойной обстановке", - сказал В.Саргсян журналистам.
По его словам, Республиканская партия обжалует результаты голосования, "если для этого будут соответствующие основания".
"Выборы проходят в поспешной обстановке, всего за два месяца было объявлено о решении пройти через процедуру внеочередных выборов. Это подорвало возможность соответствующей подготовки к выборам, проведения внутрипартийных процедур, не помогло развитию и укреплению демократических процессов в Армении", - отметил В.Саргсян.
В Армении в 9 декабря проходят внеочередные парламентские выборы.
Это первые общереспубликанские выборы после смены власти в Армении в апреле 2018 года, когда к власти пришел оппозиционный политик Никол Пашинян, сменив на должности премьер-министра С.Саргсяна, занимавшего до этого в течение десяти дет пост президента Армении.
В выборах участвуют девять партий и два предвыборных блока. Свои документы, в частности, представили предвыборный блок "Мой шаг", возглавляемый и.о. премьер-министра Армении Н.Пашиняном, партия "Дашнакцутюн" и возглавляемая одним из крупнейших предпринимателей страны Гагиком Царукяном партия "Процветающая Армения".
В выборах также принимает участие блок "Мы", созданный партией "Республика", которую возглавляет экс-премьер Армении Арам Саркисян, и партией "Свободные демократы".
Участвует в выборах и возглавляемая С.Саргсяном оппозиционная Республиканская партия, заявившая, что намерена стать второй политической силой в новом парламенте.
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов – Минобороны Азербайджана
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии 28 раз – Минобороны Азербайджана
В Брюсселе рассчитывают на скорое завершение переговоров с Баку по новому соглашению о стратегическом партнерстве – посол
Председатель Счетной палаты считает необходимым снизить вдвое количество проверок бизнеса в РФ
Баку и Белград намерены расширить сотрудничество в сферах энергетики, АПК и туризма
Цена на нефть в диапазоне $55-65 за баррель приемлема как для производителей, так и для потребителей - Новак
Все россияне получат право на обезболивание, в том числе наркотическими средствами - министр здравоохранения
Самолет совершил внеплановую посадку в ростовском аэропорту "Платов" из-за смерти пассажира
Люди впервые услышали звук марсианского ветра, записанный зондом НАСА
В селе Агбулаг Шахбузского района строят горнолыжный центр
ИВ Массалы направит 3 млн манатов на работы по благоустройству
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
Определился победителъ конкурса Nar для Samsung Galaxy Note 9
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»