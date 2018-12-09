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СНГ 09.12.2018 16:21

Пашинян прогнозирует победу своей партии на выборах: коалиции не будет

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян уверен в абсолютной победе возглавляемой им политической силы на внеочередных парламентских выборах в воскресенье.

"Судя по соцопросам, коалиции не будет", - сказал Н.Пашинян журналистам в воскресенье после голосования.

По данным института общественного мнения Gallup International Association, возглавляемый Н.Пашиняном предвыборный блок "Мой шаг" получит 69,4%.

По мнению наблюдателей, абсолютное большинство голосов на выборах получит представляемая Н.Пашиняном политическая сила. Основная борьба, по мнению аналитиков, развернется между партией Н.Пашиняна и возглавляемой экс-президентом Сержем Саргсяном Республиканской партией, которая намерена стать второй политической силой в парламенте.

В выборах участвуют девять партий и два предвыборных блока.

Проходной барьер для партий составляет 5%, для блоков - 7%.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ВЫБОРЫ, ПАШИНЯН, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]