Пашинян прогнозирует победу своей партии на выборах: коалиции не будет

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян уверен в абсолютной победе возглавляемой им политической силы на внеочередных парламентских выборах в воскресенье.
"Судя по соцопросам, коалиции не будет", - сказал Н.Пашинян журналистам в воскресенье после голосования.
По данным института общественного мнения Gallup International Association, возглавляемый Н.Пашиняном предвыборный блок "Мой шаг" получит 69,4%.
По мнению наблюдателей, абсолютное большинство голосов на выборах получит представляемая Н.Пашиняном политическая сила. Основная борьба, по мнению аналитиков, развернется между партией Н.Пашиняна и возглавляемой экс-президентом Сержем Саргсяном Республиканской партией, которая намерена стать второй политической силой в парламенте.
В выборах участвуют девять партий и два предвыборных блока.
Проходной барьер для партий составляет 5%, для блоков - 7%.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»