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СНГ 09.12.2018 13:56

Пашинян обещает привлечь к ответственности виновных по делу о беспорядках 2008 года

Виновные в убийстве десяти человек 1 марта 2008 года будут наказаны по всей строгости закона, заявил и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян.

"Реальная картина раскрыта, и виновные будут наказаны по всей строгости. Десять граждан Армении убиты, доказательства сфальсифицированы, армия незаконно была вовлечена в эти процессы", - сказал Н.Пашинян журналистам после голосования на внеочередных парламентских выборах.

Н.Пашинян также заявил, что арест экс-президента Роберта Кочаряна не связан с проводимыми выборами в воскресенье в Армении внеочередными парламентскими выборами.

"Процесс был начат давно, пять месяцев назад, и сейчас продолжается. С выборами это не связано", - сказал он.

Р.Кочарян был повторно арестован 7 декабря. Первый раз политика арестовали в июле, но в августе суд отменил арест.

После ареста 7 декабря руководитель офиса Р.Кочаряна Виктор Согомонян зачитал обращение экс-президента, в котором он заявляет о "политическом преследовании со стороны действующих властей". "Это вендетта, осуществляемая против меня и моей семьи", - говорится, в частности, в заявлении Р.Кочаряна.

Уголовное дело против Р.Кочаряна касается событий 2008 года, когда он уже покидал президентский пост и готовился передать полномочия победившему на выборах Сержу Саргсяну.

Несогласные с результатами голосования сторонники кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна организовали акции протеста.

1 марта 2008 года власти Армении разогнали участников многотысячной акции; в ходе беспорядков погибли десять человек, более 250 получили ранения.

Нынешний премьер Армении Никол Пашинян в то время был членом предвыборного штаба Л.Тер-Петросяна. После событий 1 марта Н.Пашинян был объявлен в розыск, сдался властям в 2009 году. В январе 2010 года был осужден на семь лет по обвинению в организации массовых беспорядков. В мае 2011 года вышел на свободу по амнистии. После избрания премьером Н.Пашинян заявил о неизбежности раскрытия "дела 1 марта".

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПАШИНЯН, МНЕНИЕ


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