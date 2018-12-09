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СНГ 09.12.2018 17:47

Пашинян не считает сверхприоритетным вопрос о генсеке ОДКБ

Должность генсека ОДКБ - не самый важный вопрос для Армении, заявил в воскресенье и.о. премьер-министра Никол Пашинян.

"Есть более серьезные вопросы, которые были серьезно обсуждены на заседании высшего экономического совета ЕАЭС (6 декабря в Петербурге - ИФ)", - отметил Н.Пашинян.

Он отметил, что в ходе встречи в Петербурге решение по вопросу о назначения нового генсека ОДКБ не было принято. "В ОДКБ решения принимаются консенсусом, а заседания ОДКБ в Санкт-Петербурге не было, и этим все сказано", - сказал Н.Пашинян.

7 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также заявлял, что решение о назначении генерального секретаря ОДКБ пока не принято. Д.Песков пояснил, что "в ходе беседы лидеров ЕврАзЭС вне повестки дня этот вопрос (назначения генсека ОДКБ - ИФ) был затронут по инициативе (президента Белоруссии Александра) Лукашенко, это нормальная практика - любой глава государства может затрагивать вопросы, которые считает нужным".

"В тот момент присутствовали не все члены ОДКБ за столом переговоров", - отметил пресс-секретарь президента.

О том, что саммит ОДКБ 6 декабря в Петербурге не состоится, стало известно в конце прошлой - начале нынешней недели. Так, помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил 4 декабря, что саммит не состоится, в том числе по просьбе армянской стороны, в связи с предвыборной кампанией в этой республике.

Вакансия генсека ОДКБ открылась после того, как Армения досрочно отозвала своего представителя Юрия Хачатурова, отработавшего на этой позиции полтора года из предусмотренных уставом трех лет. И.о. генсека стал российский представитель Валерий Семериков, ранее работавший заместителем генсека ОДКБ.

В июле ереванский суд первой инстанции принял решение арестовать Ю.Хачатурова, обвиняемого в попытке свержения конституционного строя в Армении в 2008 году, а затем согласился отпустить его под залог.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ОДКБ, ПАШИНЯН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]