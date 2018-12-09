В СВР фиксируют активизацию деятельности иностранных спецслужб

Глава СВР Сергей Нарышкин подтвердил активизацию деятельности иностранных спецслужб в отношении России.

"Усложнение международной обстановки всегда влекло, как правило, за собой более плотное и острое сопротивление со стороны специалистов", - сказал С.Нарышкин в интервью, фрагмент которого был показан в программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1".

Таким образом директор СВР ответил на вопрос, наблюдается ли сейчас усиление деятельности иностранных разведок в отношении России.

С.Нарышкин также сообщил, что доклады президенту СВР отправляет каждый день, включая субботу и воскресенье, а также праздники.

"Он очень хорошо понимает профессию, ее тонкости, поэтому часто идет профессиональное обсуждение тех или иных вопросов", - сказал С.Нарышкин.