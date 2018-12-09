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СНГ 09.12.2018 18:18

В СВР фиксируют активизацию деятельности иностранных спецслужб

Глава СВР Сергей Нарышкин подтвердил активизацию деятельности иностранных спецслужб в отношении России.

"Усложнение международной обстановки всегда влекло, как правило, за собой более плотное и острое сопротивление со стороны специалистов", - сказал С.Нарышкин в интервью, фрагмент которого был показан в программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1".

Таким образом директор СВР ответил на вопрос, наблюдается ли сейчас усиление деятельности иностранных разведок в отношении России.

С.Нарышкин также сообщил, что доклады президенту СВР отправляет каждый день, включая субботу и воскресенье, а также праздники.

"Он очень хорошо понимает профессию, ее тонкости, поэтому часто идет профессиональное обсуждение тех или иных вопросов", - сказал С.Нарышкин.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, СВР, НАБЛЮДЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]