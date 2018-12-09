В СВР фиксируют активизацию деятельности иностранных спецслужб

Глава СВР Сергей Нарышкин подтвердил активизацию деятельности иностранных спецслужб в отношении России.
"Усложнение международной обстановки всегда влекло, как правило, за собой более плотное и острое сопротивление со стороны специалистов", - сказал С.Нарышкин в интервью, фрагмент которого был показан в программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1".
Таким образом директор СВР ответил на вопрос, наблюдается ли сейчас усиление деятельности иностранных разведок в отношении России.
С.Нарышкин также сообщил, что доклады президенту СВР отправляет каждый день, включая субботу и воскресенье, а также праздники.
"Он очень хорошо понимает профессию, ее тонкости, поэтому часто идет профессиональное обсуждение тех или иных вопросов", - сказал С.Нарышкин.
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов – Минобороны Азербайджана
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии 28 раз – Минобороны Азербайджана
В Брюсселе рассчитывают на скорое завершение переговоров с Баку по новому соглашению о стратегическом партнерстве – посол
Председатель Счетной палаты считает необходимым снизить вдвое количество проверок бизнеса в РФ
Баку и Белград намерены расширить сотрудничество в сферах энергетики, АПК и туризма
Цена на нефть в диапазоне $55-65 за баррель приемлема как для производителей, так и для потребителей - Новак
Все россияне получат право на обезболивание, в том числе наркотическими средствами - министр здравоохранения
Самолет совершил внеплановую посадку в ростовском аэропорту "Платов" из-за смерти пассажира
Люди впервые услышали звук марсианского ветра, записанный зондом НАСА
В селе Агбулаг Шахбузского района строят горнолыжный центр
ИВ Массалы направит 3 млн манатов на работы по благоустройству
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
Определился победителъ конкурса Nar для Samsung Galaxy Note 9
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»