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Дальнее зарубежье 09.12.2018 18:42

Бельгия вступила в очередной правительственный кризис

Министр внутренних дел Бельгии Ян Ямбон, вошедший в коалиционное федеральное правительство от националистической партии "Новый фламандский альянс" (N-VA), объявил в воскресенье о выходе из коалиции министров и госсекретарей N-VA.

Как сообщалось, в субботу из-за решения премьер-министра страны Шарля Мишеля принять участие в межправительственной конференции по глобальному договору о безопасной, упорядоченной и легальной миграции, которая пройдет в марокканском городе Марракеше 10-11 декабря, члены кабинета от крупнейшей парламентской партии N-VA пригрозили покинуть правящую коалицию.

"Я думаю, можно сказать официально, что мы подаем в отставку. Мы заявили, что если коалиция направится в Марракеш, это будет без нас", - заявил Я.Ямбон.

По его словам, разногласия правительства в отношении миграционного пакта ООН являются неразрешимой для N-VA проблемой.

В свою очередь госсекретарь по вопросам убежища и миграции Тео Франкен подтвердил, что направил главе правительства заявление об отставке.

Министр иностранных дел и соратник Ш.Мишеля по партии "Реформаторское движение" Дидье Рейндерс сообщил СМИ, что премьер-министр направился к королю Филиппу, чтобы проинформировать его о перераспределении функций среди членов правительства без N-VA.

Также объявлено о заседании в воскресенье первого без N-VA Совета министров.

На совещании правительства накануне вечером премьер Ш.Мишель подтвердил, что улетит в воскресенье в Марракеш, чтобы "от имени правительства сдержать слово, данное Бельгией".

Перед этим председатель N-VA Барт де Вевер заявил, что если Ш.Мишель отправится в Марракеш, "он де-факто поставит нас вне правительства", и отметил, что не было политического консенсуса по вопросу участия Бельгии в пакте ООН.

Б.де Вевер добавил, что если премьер не изменит своего решения, которое N-VA считает ошибочным, "это будет иметь последствия".

Представители N-VA в федеральном правительстве покинули совещание вскоре после его начала.

В ответ на это Ш.Мишель сделал заявление, которое распространили в субботу бельгийские СМИ: "Сегодня вечером мы принимаем к сведению, что N-VA покидает (...) большинство, и я хочу поблагодарить министров и госсекретарей от N-VA за всю гигантскую работу, которую они провели за эти четыре года ради общего интереса Бельгии".

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Тэги: БЕЛЬГИЯ, КОАЛИЦИЯ, ВЫХОД

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]