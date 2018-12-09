Военные делегации РФ и Израиля могут встретиться в ближайшие дни, заявляет Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в ходе телефонных переговоров с российским президентом было решено о встрече военных делегаций стран по Сирии в ближайшее время, передают в воскресенье израильские СМИ.

"Я поговорил с Владимиром Путиным. Военные делегации наших стран по Сирии встретятся в ближайшие дни в Москве, а позднее у нас будет двусторонняя встреча", - приводят издания слова Б.Нетаньяху.

При этом израильский премьер подчеркнул, что "Израиль продолжит свою политику и не позволит Ирану расположить свои базы в Сирии".