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Дальнее зарубежье 09.12.2018 19:10

Военные делегации РФ и Израиля могут встретиться в ближайшие дни, заявляет Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в ходе телефонных переговоров с российским президентом было решено о встрече военных делегаций стран по Сирии в ближайшее время, передают в воскресенье израильские СМИ.

"Я поговорил с Владимиром Путиным. Военные делегации наших стран по Сирии встретятся в ближайшие дни в Москве, а позднее у нас будет двусторонняя встреча", - приводят издания слова Б.Нетаньяху.

При этом израильский премьер подчеркнул, что "Израиль продолжит свою политику и не позволит Ирану расположить свои базы в Сирии".

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, РОССИЯ, ДЕЛЕГАЦИИ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]