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Дальнее зарубежье 09.12.2018 16:08

Министр по Brexit опроверг сообщения о возможном переносе голосования по сделке

Министр по Brexit Стивен Баркли заявил, что голосование по соглашению о выходе Британии из Евросоюза пройдет в британском парламенте именно 11 декабря, сообщает в воскресенье газета "Гардиан".

"Голосование пройдет во вторник. Премьер-министр борется за нас и продолжит оставаться на своем посту (в случае провала голосования - ИФ)", - сказал С.Баркли.

Ранее в воскресенье газета "Сандэй таймс" сообщила, что премьер Тереза Мэй направится в Брюссель, чтобы снова провести переговоры по Brexit в качестве окончательного дипломатического шага, и его результатом может стать перенос голосования.

Газета отметила, что в случае провала в парламенте голосования по сделке о Brexit это приведет к негативным последствиям для Т.Мэй в качестве британского премьер-министра.

Главы государств и правительств 27 стран Евросоюза 25 ноября на внеочередном заседании Европейского совета утвердили соглашение о выходе Великобритании из ЕС и декларацию о будущих отношениях.

Теперь проект сделки по Brexit должен выдержать голосование в британском парламенте и Европарламенте. Голосование по соглашению Британии с ЕС по Brexit в парламенте Британии намечено на 11 декабря, а сам выход Великобритании из Евросоюза намечен на 29 марта 2019 года.

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Тэги: БРИТАНИЯ, BREXIT, ГОЛОСОВАНИЕ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]