Иранская полиция задержала 10 подозреваемых в причастности к теракту в Чебехаре

Полиция Ирана задержала 10 человек, которые, вероятно, имеют отношение к террористическому акту в иранском городе Чебехар, сообщает в воскресенье телеканал "Пресс-ТВ".
"Десять человек были задержаны полицией и вскоре будут помещены под стражу", - сказал командующий силами охраны правопорядка Ирана Хосейн Аштари.
При этом Х.Аштари выразил благодарность сотрудникам полиции Чебехара.
"Планы по организации теракта были вовремя раскрыты, благодаря бдительности и смелости полицейским города Чебехар", - отметил он.
В минувший четверг телеканал "Пресс-ТВ" сообщил, что не менее трех человек стали жертвами взрыва в портовом иранском городе Чебехар (провинция Систан и Белуджистан) на юго-востоке страны. Еще десятки человек получили ранения.
По данным телеканала, террорист-смертник пытался попасть на начиненном взрывчаткой автомобиле на территорию штаб-квартиры иранских силовиков. После того как полицейские остановили автомобиль террориста, он совершил подрыв.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»