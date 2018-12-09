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СНГ 09.12.2018 19:36

Сторонники Кочаряна анонсируют со вторника акции против уголовного преследования экс-президента Армении

Сторонники арестованного по обвинению в свержении конституционного строя бывшего президента Армении Роберта Кочаряна объявили о начале пикетов и митингов с 11 декабря с требованием его освобождения.

"Мы будем требовать немедленного освобождения Р.Кочаряна и прекращения осуществляемой против него личной вендетты. Мы будем требовать прекращения грубейшего давления на судебную систему, на независимые СМИ и свободу слова, отставки преступных чиновников", - говорится в заявлении инициативной группы "Свобода Президенту", распространенном на странице "Неофициальный сайт Роберта Кочаряна" в соцсети Facebook.

В заявлении отмечается, что инициативная группа объявляет "о новом этапе борьбы путем митингов".

"Учитывая, что сегодня в Армении проводятся выборы, а завтра будут подведены предварительные итоги голосования, то днем начала пикетов и митингов объявляем 11 декабря", - отмечается в заявлении.

Р.Кочарян был повторно арестован 7 декабря. Первый раз политика арестовали в июле, но в августе суд отменил арест.

После ареста 7 декабря руководитель офиса Р.Кочаряна Виктор Согомонян зачитал обращение экс-президента, в котором он заявляет о "политическом преследовании со стороны действующих властей". "Это вендетта, осуществляемая против меня и моей семьи", - говорится, в частности, в заявлении Р.Кочаряна.

Уголовное дело против Р.Кочаряна касается событий 2008 года, когда он уже покидал президентский пост и готовился передать полномочия победившему на выборах Сержу Саргсяну.

Несогласные с результатами голосования сторонники кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна организовали акции протеста.

1 марта 2008 года власти Армении разогнали участников многотысячной акции; в ходе беспорядков погибли десять человек, более 250 получили ранения.

Нынешний и.о. премьера Армении Никол Пашинян в то время был членом предвыборного штаба Л.Тер-Петросяна. После событий 1 марта Н.Пашинян был объявлен в розыск, сдался властям в 2009 году. В январе 2010 года был осужден на семь лет по обвинению в организации массовых беспорядков. В мае 2011 года вышел на свободу по амнистии. После избрания премьером Н.Пашинян заявил о неизбежности раскрытия "дела 1 марта".

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Тэги: АРМЕНИЯ, КОЧАРЯН, МИТИНГИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]