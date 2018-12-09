Сторонники Кочаряна анонсируют со вторника акции против уголовного преследования экс-президента Армении

Сторонники арестованного по обвинению в свержении конституционного строя бывшего президента Армении Роберта Кочаряна объявили о начале пикетов и митингов с 11 декабря с требованием его освобождения.

"Мы будем требовать немедленного освобождения Р.Кочаряна и прекращения осуществляемой против него личной вендетты. Мы будем требовать прекращения грубейшего давления на судебную систему, на независимые СМИ и свободу слова, отставки преступных чиновников", - говорится в заявлении инициативной группы "Свобода Президенту", распространенном на странице "Неофициальный сайт Роберта Кочаряна" в соцсети Facebook.

В заявлении отмечается, что инициативная группа объявляет "о новом этапе борьбы путем митингов".

"Учитывая, что сегодня в Армении проводятся выборы, а завтра будут подведены предварительные итоги голосования, то днем начала пикетов и митингов объявляем 11 декабря", - отмечается в заявлении.

Р.Кочарян был повторно арестован 7 декабря. Первый раз политика арестовали в июле, но в августе суд отменил арест.

После ареста 7 декабря руководитель офиса Р.Кочаряна Виктор Согомонян зачитал обращение экс-президента, в котором он заявляет о "политическом преследовании со стороны действующих властей". "Это вендетта, осуществляемая против меня и моей семьи", - говорится, в частности, в заявлении Р.Кочаряна.

Уголовное дело против Р.Кочаряна касается событий 2008 года, когда он уже покидал президентский пост и готовился передать полномочия победившему на выборах Сержу Саргсяну.

Несогласные с результатами голосования сторонники кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна организовали акции протеста.

1 марта 2008 года власти Армении разогнали участников многотысячной акции; в ходе беспорядков погибли десять человек, более 250 получили ранения.

Нынешний и.о. премьера Армении Никол Пашинян в то время был членом предвыборного штаба Л.Тер-Петросяна. После событий 1 марта Н.Пашинян был объявлен в розыск, сдался властям в 2009 году. В январе 2010 года был осужден на семь лет по обвинению в организации массовых беспорядков. В мае 2011 года вышел на свободу по амнистии. После избрания премьером Н.Пашинян заявил о неизбежности раскрытия "дела 1 марта".