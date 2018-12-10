Блок Пашиняна лидирует на выборах в парламент Армении - первые данные ЦИК

Возглавляемый и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном предвыборный блок "Мой шаг" лидирует на внеочередных парламентских выборах, прошедших в воскресенье.
По данным Центральной избирательной комиссии с 185 из 2010 избирательных участков, блок "Мой шаг" набирает 66,37% голосов.
Возглавляемая экс-президентом Армении Сержем Саргсяном оппозиционная Республиканская партия набирает 3,78%.
Партия "Дашнакцутюн" получает 8,43%, партия "Процветающая Армения" - 10,62%, партия "Светлая Армения" - 5,50%.
Проходной барьер для партий составляет 5%, для блоков - 7%.
Явка на внеочередных парламентских выборах в воскресенье стала самой низкой за последние несколько лет. В голосовании приняло участие 48,63% избирателей.
Порог явки на выборах не предусмотрен.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»