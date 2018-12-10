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Дальнее зарубежье 10.12.2018 09:35

Глава аппарата вице-президента США отказался возглавить аппарат Трампа

Основной кандидат на освобождающийся в конце года пост главы аппарата президента США Ник Эйерс отказался от соответствующего предложения Дональда Трампа, сообщает "Ассошиэйтед пресс" (АП).

По словам знакомого с ситуацией чиновника Белого дома, Д.Трамп и Н.Эйерс не договорились о сроке его службы, поэтому Н.Эйерс будет помогать президенту вне администрации.

Н.Эйерс подтвердил свое решение в Twitter в воскресенье, поблагодарив Д.Трампа и вице-президента Майкла Пенса за предоставленную возможность поработать в Белом доме.

"Я покидаю (свой пост в Белом доме-ИФ) в конце года, но буду работать с командой MAGA (Make America Great Again, командой Д.Трампа - ИФ), чтобы продвигать дело", - написал он.

Н.Эйерс, который занимает должность главы аппарата вице-президента М.Пенса, считался фаворитом на замещение освобождающегося в конце года места Джона Келли, главы аппарата президента США.

Как заявил осведомленный источник АП, Н.Эйерс и Д.Трамп обсуждали вакансию в течение нескольких месяцев. Н.Эйерс, у которого маленькие тройняшки, планировал покинуть администрацию в конце года и согласился служить только на временной основе до следующей весны.

По данным источника, в связи с тем, что Н.Эйерс отказался от постоянной работы, президент рассматривает четырех кандидатов. В их числе директор бюджетного управления Белого дома Мик Мулвани.

Ранее сообщалось, что глава аппарата Белого дома Дж.Келли в ближайшее время может покинуть свой пост.

По данным телеканала Си-эн-эн, в июле Дж.Келли объявил сотрудникам администрации о намерении уйти в отставку, однако Д.Трамп уговорил его остаться на этом посту до 2020 года. Тем не менее, в последние дни они прекратили всяческие контакты между собой, отмечает телеканал.

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Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, АППАРАТ, КАНДИДАТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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