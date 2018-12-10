Арестованная в Канаде менеджер китайской Huawei настаивает на своей невиновности и требует освобождения под залог

Финансовый директор китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу, арестованная в Канаде, под присягой заявила о своей невиновности и выступила с требованием об освобождении под залог до решения суда об экстрадиции ее в США, сообщают СМИ со ссылкой на судебные документы.

Китаянку обвиняют в том, что она причастна к поставкам компанией продукции американского происхождения в Иран и другие страны в нарушение экспортного законодательства США и законов о санкциях.

Арест был произведен канадскими властями 1 декабря по запросу из Вашингтона.

Мэн Ваньчжоу, требуя освободить ее под залог, ссылается на плохое состояние здоровья, указывая, что после ареста уже была госпитализирована с приступом гипертонии.

Арестованная является дочерью основателя Huawei Жэнь Чжэнфэя. Компания выступила с заявлением, что все ее операции с Ираном проводились "в строгом соответствии с законами, правилами и санкциям ООН, США и ЕС".

Как сообщалось, МИД КНР после ареста Мэн Ваньчжоу вызвал посла США в Пекине и заявил ему протест китайской стороны.

В субботу МИД КНР также вызвал канадского посла, призвав "немедленно освободить задержанную, обеспечить соблюдение ее прав".

В знак протеста против ареста гражданки КНР Китай уже отменил встречу с одной из торговых делегаций Канады.

Наблюдатели обращают внимание, что арест Мэн Ваньчжоу по требованию США был произведен на фоне договоренностей между председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом об урегулировании торговых противоречий на саммите G20 в Аргентине.