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Дальнее зарубежье 10.12.2018 10:19

Трамп обещает вскоре решить вопрос о новом главе аппарата Белого дома

Президент США Дональд Трамп заявил, что скоро сообщит свое решение о том, кто займет пост главы аппарата Белого дома вместо Джона Келли.

"Я в процессе собеседования некоторых действительно замечательных людей на должность главы администрации Белого дома", - написал Д.Трамп в своем Twitter.

Он отметил, что "поддельные новости" с уверенностью сообщали о том, что главой президентского аппарата станет Ник Эйерс, "захватывающий человек, который всегда будет с нашей #MAGA (команда Д.Трампа - ИФ)".

"Я скоро приму решение!", - пообещал президент США.

По данным СМИ, в качестве претендентов на пост главы аппарата президента рассматриваются кандидатуры министра финансов США Стивена Мнучина, члена палаты представителей конгресса США Марка Медоуса, и.о.генпрокурора США Мэтью Уитакера, торгового представителя США Роберта Лайтхайзера, а также директора бюджетного управления Белого дома Мика Мулвани.

Ранее сообщалось, что основной кандидат на освобождающийся в конце года пост главы аппарата президента США Ник Эйерс отказался от соответствующего предложения Д.Трампа.

Глава аппарата Белого дома Дж.Келли до конца года покинет свой пост.

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Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, АППАРАТ, КАНДИДАТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]