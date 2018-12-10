Трамп обещает вскоре решить вопрос о новом главе аппарата Белого дома

Президент США Дональд Трамп заявил, что скоро сообщит свое решение о том, кто займет пост главы аппарата Белого дома вместо Джона Келли.
"Я в процессе собеседования некоторых действительно замечательных людей на должность главы администрации Белого дома", - написал Д.Трамп в своем Twitter.
Он отметил, что "поддельные новости" с уверенностью сообщали о том, что главой президентского аппарата станет Ник Эйерс, "захватывающий человек, который всегда будет с нашей #MAGA (команда Д.Трампа - ИФ)".
"Я скоро приму решение!", - пообещал президент США.
По данным СМИ, в качестве претендентов на пост главы аппарата президента рассматриваются кандидатуры министра финансов США Стивена Мнучина, члена палаты представителей конгресса США Марка Медоуса, и.о.генпрокурора США Мэтью Уитакера, торгового представителя США Роберта Лайтхайзера, а также директора бюджетного управления Белого дома Мика Мулвани.
Ранее сообщалось, что основной кандидат на освобождающийся в конце года пост главы аппарата президента США Ник Эйерс отказался от соответствующего предложения Д.Трампа.
Глава аппарата Белого дома Дж.Келли до конца года покинет свой пост.
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