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Дальнее зарубежье 10.12.2018 09:31

Чиновники Южной Кореи и КНДР обсудят вопросы здравоохранения

Чиновники Южной и Северной Кореи встретятся на этой неделе для обсуждения вопросов здравоохранения, сообщает "Ренхап" со ссылкой на южнокорейское министерство по делам объединения.

Встреча состоится в среду в офисе связи в приграничном северокорейском городе Кэсон. Южнокорейскую делегацию возглавит Квон Чжун Вук, высокопоставленный чиновник министерства здравоохранения и социального обеспечения. КНДР будет представлять сотрудник министерства здравоохранения Ким Юн Чхоль.

Ожидается, что во время встречи чиновники обменяются информацией, связанной с гриппом, и поделятся данными об инфекционных заболеваниях, которые могут затронуть их страны в следующем году.

Первая за последние 11 лет встреча представителей Южной Кореи и КНДР по вопросам здравоохранения прошла в ноябре. Обсуждались пути совместной борьбы с инфекционными заболеваниями и расширение сотрудничества в вопросах здравоохранения.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, КНДР, ЗДРАВООХРАНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]