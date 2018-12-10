Чиновники Южной Кореи и КНДР обсудят вопросы здравоохранения

Чиновники Южной и Северной Кореи встретятся на этой неделе для обсуждения вопросов здравоохранения, сообщает "Ренхап" со ссылкой на южнокорейское министерство по делам объединения.
Встреча состоится в среду в офисе связи в приграничном северокорейском городе Кэсон. Южнокорейскую делегацию возглавит Квон Чжун Вук, высокопоставленный чиновник министерства здравоохранения и социального обеспечения. КНДР будет представлять сотрудник министерства здравоохранения Ким Юн Чхоль.
Ожидается, что во время встречи чиновники обменяются информацией, связанной с гриппом, и поделятся данными об инфекционных заболеваниях, которые могут затронуть их страны в следующем году.
Первая за последние 11 лет встреча представителей Южной Кореи и КНДР по вопросам здравоохранения прошла в ноябре. Обсуждались пути совместной борьбы с инфекционными заболеваниями и расширение сотрудничества в вопросах здравоохранения.
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