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Регион 10.12.2018 09:36

Парламентские выборы в Армении прошли "свободно и справедливо" - ЦИК

Центральная избирательная комиссия Армении не получала каких-либо жалоб в процессе голосования на внеочередных парламентских выборах, утверждает глава ЦИК Тигран Мукучян.

"На данный момент мы не получали письменных жалоб. Комиссия работала прозрачно и полностью выполнила возложенные на нее функции", - сказал Т.Мукучян журналистам в понедельник.

По его словам, внеочередные парламентские выборы прошли "свободно, прозрачно и справедливо".

Как сообщалось, возглавляемая экс-президентом Армении Сержем Саргсяном оппозиционная Республиканская партия не прошла в новый парламент страны.

Как свидетельствуют данные ЦИК после подсчета голосов со всех избирательных участков страны, за нее проголосовали только 4,70% избирателей.

Лидирует на выборах возглавляемый и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном предвыборный блок "Мой шаг" с 70,43% голосов.

В новый парламент проходят партия "Процветающая Армения" (возглавляет бизнесмен Гагик Царукян) - 8,27% и партия "Светлая Армения" (возглавляет депутат парламента Эдмон Марукян) - 6,37%.

Партия "Дашнакцутюн" также не преодолела пятипроцентный барьер, набрав 3,89%.

Ни одна из других политических сил (партий и блоков) не набрала более 2% голосов.

Предварительные результаты голосования будут обобщены на заседании ЦИК днем в понедельник.

Проходной барьер для партий составляет 5%, для блоков - 7%.

Явка на внеочередных парламентских выборах в воскресенье стала самой низкой в Армении за последние несколько лет. В голосовании приняло участие 48,63% избирателей. Порог явки на выборах не предусмотрен.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ВЫБОРЫ, ЖАЛОБЫ, ЦИК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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