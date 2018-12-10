Центральная избирательная комиссия Армении не получала каких-либо жалоб в процессе голосования на внеочередных парламентских выборах, утверждает глава ЦИК Тигран Мукучян.
"На данный момент мы не получали письменных жалоб. Комиссия работала прозрачно и полностью выполнила возложенные на нее функции", - сказал Т.Мукучян журналистам в понедельник.
По его словам, внеочередные парламентские выборы прошли "свободно, прозрачно и справедливо".
Как сообщалось, возглавляемая экс-президентом Армении Сержем Саргсяном оппозиционная Республиканская партия не прошла в новый парламент страны.
Как свидетельствуют данные ЦИК после подсчета голосов со всех избирательных участков страны, за нее проголосовали только 4,70% избирателей.
Лидирует на выборах возглавляемый и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном предвыборный блок "Мой шаг" с 70,43% голосов.
В новый парламент проходят партия "Процветающая Армения" (возглавляет бизнесмен Гагик Царукян) - 8,27% и партия "Светлая Армения" (возглавляет депутат парламента Эдмон Марукян) - 6,37%.
Партия "Дашнакцутюн" также не преодолела пятипроцентный барьер, набрав 3,89%.
Ни одна из других политических сил (партий и блоков) не набрала более 2% голосов.
Предварительные результаты голосования будут обобщены на заседании ЦИК днем в понедельник.
Проходной барьер для партий составляет 5%, для блоков - 7%.
Явка на внеочередных парламентских выборах в воскресенье стала самой низкой в Армении за последние несколько лет. В голосовании приняло участие 48,63% избирателей. Порог явки на выборах не предусмотрен.
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