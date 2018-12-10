Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 27 нарушений - Минобороны Азербайджана

Вооруженные силы Армении нарушили за минувшие сутки режим прекращения огня на линии соприкосновения азербайджанских и армянских вооруженных сил 27 раз, сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджана.
«Подразделения вооруженных сил Армении, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 27 раз», - говорится в сообщении Минобороны.
Оборонное ведомство отмечает, что обстрел велся, как с территории самой Армении, так и оккупированных земель Азербайджана.
Ф.Исазаде
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