Южная Корея выделит на реализацию проектов с КНДР более $890 млн в 2019 году

Бюджет Южной Кореи на реализацию проектов, связанных с КНДР, превысит один трлн вон ($890 млн) в 2019 году, сообщает "Ренхап" со ссылкой на министерство по делам объединения.
"Всего 1.1 трлн вон выделено для фонда межкорейского сотрудничества на следующий год, эта сумма составляет основную часть бюджета министерства по делам объединения", - пишет агентство, отмечая, что эта цифра на 15% превышает ассигнования, предусмотренные на текущий год.
Как заявили в министерстве, впервые с 2016 года сумма, выделенная для межкорейского фонда, созданного в 1991 году, превысила один трлн вон.
"Бюджет фонда направлен на реализацию договоренностей межкорейского саммита и содействие устойчивому развитию связей между двумя странами", - говорится в сообщении ведомства
При этом отмечается, что общий бюджет министерства в следующем году сократится на 3,4%.
В то же время, министр иностранных дел Южной Кан Ген Хва заявила, что предпримет еще более серьезные дипломатические усилия, чтобы достичь денуклеаризации КНДР и прочного мира на Корейском полуострове.
Она, открывая в Сеуле ежегодное совещание руководителей зарубежных дипломатических ведомств страны, подтвердила стратегию Сеула, нацеленную на улучшение всесторонних связей с Пхеньяном, что должно способствовать успеху на переговорах по денуклеаризации.
Интенсивность обстрелов на линии карабахского фронта остается низкой, за сутки зафиксировано 27 нарушений - Минобороны Азербайджана
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов – Минобороны Азербайджана
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии 28 раз – Минобороны Азербайджана
ГТК увеличил в январе-ноябре перечисления налогов и пошлин в госбюджет Азербайджана на 36,5%
Бакметрополитен направит свыше 1 млн манатов на строительные работы на станции «Хатаи»
Все россияне получат право на обезболивание, в том числе наркотическими средствами - министр здравоохранения
Самолет совершил внеплановую посадку в ростовском аэропорту "Платов" из-за смерти пассажира
Люди впервые услышали звук марсианского ветра, записанный зондом НАСА
В селе Агбулаг Шахбузского района строят горнолыжный центр
ИВ Массалы направит 3 млн манатов на работы по благоустройству
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
Встречайте Новый год как вкладчик AccessBank-а и превращайте свои деньги в доход!
В Баку пройдет презентация книги Тимура Азисова «Аксилон: Легенда об артефактах»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»