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Дальнее зарубежье 10.12.2018 10:05

Южная Корея выделит на реализацию проектов с КНДР более $890 млн в 2019 году

Бюджет Южной Кореи на реализацию проектов, связанных с КНДР, превысит один трлн вон ($890 млн) в 2019 году, сообщает "Ренхап" со ссылкой на министерство по делам объединения.

"Всего 1.1 трлн вон выделено для фонда межкорейского сотрудничества на следующий год, эта сумма составляет основную часть бюджета министерства по делам объединения", - пишет агентство, отмечая, что эта цифра на 15% превышает ассигнования, предусмотренные на текущий год.

Как заявили в министерстве, впервые с 2016 года сумма, выделенная для межкорейского фонда, созданного в 1991 году, превысила один трлн вон.

"Бюджет фонда направлен на реализацию договоренностей межкорейского саммита и содействие устойчивому развитию связей между двумя странами", - говорится в сообщении ведомства

При этом отмечается, что общий бюджет министерства в следующем году сократится на 3,4%.

В то же время, министр иностранных дел Южной Кан Ген Хва заявила, что предпримет еще более серьезные дипломатические усилия, чтобы достичь денуклеаризации КНДР и прочного мира на Корейском полуострове.

Она, открывая в Сеуле ежегодное совещание руководителей зарубежных дипломатических ведомств страны, подтвердила стратегию Сеула, нацеленную на улучшение всесторонних связей с Пхеньяном, что должно способствовать успеху на переговорах по денуклеаризации.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, БЮДЖЕТ, КНДР, ПРОЕКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]