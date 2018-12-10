Бакметрополитен направит свыше 1 млн манатов на строительные работы на станции «Хатаи»

ЗАО «Бакинский метрополитен» подписал шесть контрактов по закупке строительно-ремонтных работ на станции метро «Хатаи», сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в обществе.
«Бакметрополитен 3 декабря 2018 года заключил контракты с победителями по тендеру на закупку строительно-ремонтных работ на станции метро «Хатаи» зеленой ветки метро на общую сумму 1 млн 131 тыс. 192,02 манат. Тендер был объявлен по шести лотам», - отметили в ЗАО.
Победителем на поставку и установку дверей типа «метро» и различных нержавеющих металлических конструкций стала компания «Caspinox». Стоимость контракта, заключенного с компанией, составила 268 тыс. 741,98 манат.
Caspinox также проведет установку алюминиевых дверей, окон и витражей. Стоимость данных услуг оценивается в 139 тыс. 817,07 манат.
Победителем лота по установке систем кондиционирования в машинном зале, административных и прочих комнатах станции стала компания «Formcond», стоимость контракта - 233 тыс. 576,85 манат.
Работы по вентиляции в машинном зале, административных и прочих комнатах проведет компания «Alten», стоимость - 208 тыс. 930,3 манат.
Сантехнические работы на станции проведет компания «SMT-Inshaat», услуги которой оценены в 144 тыс 126,66 манат.
Установкой навеса над входом в станцию «Хатаи» займется компания «Parket House». Контракт с компанией подписан на сумму 135 тыс. 990,16 манат.
Как ранее сообщалось, ЗАО «Бакинский метрополитен» с 27 сентября 2018 года закрыл станцию «Хатаи» в связи с проведением ремонтно-восстановительных и установочных работ.
В ходе ремонтно-восстановительных работ планируется заменить старые эскалаторы, срок эксплуатации которых истек. Кроме того, на станции будет заменено устаревшее оборудование и осуществлен ремонт вестибюля.
Все предусмотренные работы планируется завершить до 10 августа 2019 года.
Станция "Хатаи" введена в эксплуатацию в 1968 году.
А.Мамедов
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»