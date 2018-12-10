ГТК увеличил в январе-ноябре перечисления налогов и пошлин в госбюджет Азербайджана на 36,5%

Государственный таможенный комитет (ГТК) перечислил в январе-ноябре 2018 года в госбюджет Азербайджана налогов и пошлин на сумму 3 млрд 253 млн 78,4 тыс. манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в ГТК.
Как сообщалось, в январе-ноябре 2017 года объем перечислений в госбюджет налогов и пошлин по линии ГТК составил 2 млрд 383 млн 400,01 тыс. манатов. Таким образом, в январе-ноябре 2018 года налоговые поступления в бюджет по линии ГТК увеличились на 36,5%.
За январь-ноябрь 2018 года сборы по НДС составили 2 млрд 223 млн 775,5 тыс. манатов, акцизам – 165 млн 334,5 тыс. манатов, дорожному налогу – 36 млн 521,6 тыс. манатов.
Кроме этого, в отчетном периоде перечисления по таможенным пошлинам составили 827 млн 446,8 тыс. манатов.
План по перечислениям в госбюджет налогов и пошлин на 2018 году для ГТК был определен в 3 млрд 215 млн манатов. Таким образом, ГТК уже перевыполнил план по таможенным поступлениям в госбюджет.
А.Мамедов
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