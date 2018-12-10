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Дальнее зарубежье 10.12.2018 12:29

Мадуро обвинил США в попытках свергнуть власть в Венесуэле

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что США пытаются воплотить планы государственного переворота в его стране, сообщает в понедельник агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

"Белый дом уже предпринимает попытки свергнуть нашу конституционную демократию и нарушить наш привычный образ жизни", - приводит АП слова Н.Мадуро.

При этом Н.Мадуро отметил, что скептически относится к мнению президента США Дональда Трампа, а также ряда других западных лидеров о том, что он является диктатором.

В августе на военном параде была совершена неудачная попытка покушения на венесуэльского президента с помощью беспилотного летательного аппарата. Власти установили, что к покушению, в частности, причастны два депутата венесуэльского парламента - Хулио Борхес и Хуан Рекесенс.

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Тэги: ВЕНЕСУЭЛА, США, ПРЕЗИДЕНТ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]