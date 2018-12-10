Мадуро обвинил США в попытках свергнуть власть в Венесуэле

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что США пытаются воплотить планы государственного переворота в его стране, сообщает в понедельник агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

"Белый дом уже предпринимает попытки свергнуть нашу конституционную демократию и нарушить наш привычный образ жизни", - приводит АП слова Н.Мадуро.

При этом Н.Мадуро отметил, что скептически относится к мнению президента США Дональда Трампа, а также ряда других западных лидеров о том, что он является диктатором.

В августе на военном параде была совершена неудачная попытка покушения на венесуэльского президента с помощью беспилотного летательного аппарата. Власти установили, что к покушению, в частности, причастны два депутата венесуэльского парламента - Хулио Борхес и Хуан Рекесенс.