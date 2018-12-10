Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9424 RUR   0.0256 GBR   2.1666 TRY   0.3203

Цена на нефть

    $/bbl WTI 52.61 +1.12 Brent 61.67 +1.61

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° Завтра 12° 12 Дек 13° 13 Дек 10°

Дальнее зарубежье 10.12.2018 13:13

В Ираке отмечают годовщину разгрома террористов ИГ

Ирак в понедельник празднуют первую годовщину победы над группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в этой стране, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс".

АП напоминает, что премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади провозгласил победу над ИГ 9 декабря 2017 года.

Понедельник в Ираке объявлен выходным днем, позднее в стране пройдет минута молчания в память о погибших.

В рамках праздничных мероприятий власти планируют открыть для публики часть "зеленой зоны" Багдада, где расположены государственные учреждения Ирака и иностранные посольства.

Однако, отмечает АП, в Ираке до сих пор действуют "спящие ячейки" ИГ, которые совершают эпизодические вылазки.

Кроме этого, Ираку, согласно оценкам властей страны, требуется $88,2 млрд для восстановления пострадавших районов: на саммите международных финансовых доноров, состоявшемся в Кувейте ранее в этом году, удалось заручиться обязательствами выделить Ираку $30 млрд. Но в отношении выполнения этих обязательств серьезных успехов пока не наблюдается, уточняет АП.

Еще одной современной проблемой для Ирака являются неразорвавшиеся боеприпасы, особенно в Мосуле, где шли особенно сильные бои, пишет агентство.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИРАК, ИГ, РАЗГРОМ, ГОДОВЩИНА


Похожие новости


Иракские ВВС уничтожили 40 террористов в Сирии Ирак заявил об освобождении центра города Талль-Афар от боевиков ИГ Разгром ИГ на территории Ирака близок – иракский дипломат Исламисты, вероятно, используют 100 тыс. мирных жителей Мосула в качестве "живого щита" - ООН Взрыв прогремел в центре Багдада, есть жертвы Лидер игиловцев признал поражение сил группировки в Ираке - ТВ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]