В Ираке отмечают годовщину разгрома террористов ИГ

Ирак в понедельник празднуют первую годовщину победы над группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в этой стране, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс".

АП напоминает, что премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади провозгласил победу над ИГ 9 декабря 2017 года.

Понедельник в Ираке объявлен выходным днем, позднее в стране пройдет минута молчания в память о погибших.

В рамках праздничных мероприятий власти планируют открыть для публики часть "зеленой зоны" Багдада, где расположены государственные учреждения Ирака и иностранные посольства.

Однако, отмечает АП, в Ираке до сих пор действуют "спящие ячейки" ИГ, которые совершают эпизодические вылазки.

Кроме этого, Ираку, согласно оценкам властей страны, требуется $88,2 млрд для восстановления пострадавших районов: на саммите международных финансовых доноров, состоявшемся в Кувейте ранее в этом году, удалось заручиться обязательствами выделить Ираку $30 млрд. Но в отношении выполнения этих обязательств серьезных успехов пока не наблюдается, уточняет АП.

Еще одной современной проблемой для Ирака являются неразорвавшиеся боеприпасы, особенно в Мосуле, где шли особенно сильные бои, пишет агентство.