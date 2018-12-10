Более 70 % россиян осведомлены о церковном расколе на Украине

Почти три четверти россиян знают о расколе Православной церкви на Украине, и почти каждый третий обеспокоен сложившейся ситуацией, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
Согласно результатам социологического исследования, 72% россиян слышали о расколе (30% респондентов много об этом слышали и 42% "что-то слышали").
При этом, как отмечают социологи, 27% опрошенных слышат об этом впервые.
Более трети россиян (36%) испытывают беспокойство в связи со сложившейся ситуацией вокруг православной церкви на Украине, сообщили в "Левада-центре".
Опрос проведен 22 - 28 ноября 2018 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ.
"Объединительный собор", намеченный на 15 декабря, призван создать на Украине церковь, независимую от Московского патриархата. Реализации этой идеи власти страны добиваются с апреля, когда президент Петр Порошенко обратился к патриарху Варфоломею дать Украине томос об автокефалии.
Каноническая православная церковь от участия в этом проекте отказалась. В преддверии собора в разных епархиях УПЦ проводятся обыски, а духовенство вызывают "на беседы" в СБУ.
Как сообщалось, митрополит Онуфрий и другие епископы канонической Церкви приглашения на "объединительный собор" отослали обратно в Стамбул.
Священный Синод Украинской православной церкви заявил, что патриарх Константинопольский Варфоломей "не имеет никакого канонического права созвать любое собрание на Украине", и не разрешил своему духовенству и мирянам участвовать в так называемом объединительном соборе.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»