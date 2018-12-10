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СНГ 10.12.2018 14:30

Порошенко обещал не ограничивать конституционные права украинцев в регионах с военным положением

Президент Петр Порошенко заявил, что нарушения конституционных прав граждан Украины, которые допускает введенный в ряде областей режим военного положения, не будут применены, если не случится "открытой агрессии" России.

"Для предотвращения и недопущения других провокационных операций агрессора, в том числе наземных, против независимости и территориальной целостности Украины я своим указом ввел в действие решение СНБО об обеспечении суверенитета и введения военного положения в стране... При этом, если не будет открытого вторжения России за пределами операции объединенных сил на востоке и незаконно аннексированного Крыма, моя принципиальная позиция - никакие ограничения конституционных прав и свобод не состоятся", - говорится в обращении президента Украины к народу по случаю Международного дня прав человека.

По его словам, именно РФ несет полную ответственность за нарушение прав человека в Крыму и Донбассе, и "об этом говорится в большинстве международных документов, принятых авторитетными международными организациями: ООН, ОБСЕ, ПАСЕ".

"Соответствующие органы государственной власти, активное гражданское общество продолжат собирать доказательства преступлений РФ против Украины и наших сограждан, которые в дальнейшем дополнят доказательную базу в Гааге", - отметил П.Порошенко.

Военное положение было введено в 10 регионах Украины с 26 ноября сроком на 30 дней.

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Тэги: УКРАИНА, ПРЕЗИДЕНТ, ПРАВА/ЧЕЛОВЕКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]