Порошенко обещал не ограничивать конституционные права украинцев в регионах с военным положением

Президент Петр Порошенко заявил, что нарушения конституционных прав граждан Украины, которые допускает введенный в ряде областей режим военного положения, не будут применены, если не случится "открытой агрессии" России.
"Для предотвращения и недопущения других провокационных операций агрессора, в том числе наземных, против независимости и территориальной целостности Украины я своим указом ввел в действие решение СНБО об обеспечении суверенитета и введения военного положения в стране... При этом, если не будет открытого вторжения России за пределами операции объединенных сил на востоке и незаконно аннексированного Крыма, моя принципиальная позиция - никакие ограничения конституционных прав и свобод не состоятся", - говорится в обращении президента Украины к народу по случаю Международного дня прав человека.
По его словам, именно РФ несет полную ответственность за нарушение прав человека в Крыму и Донбассе, и "об этом говорится в большинстве международных документов, принятых авторитетными международными организациями: ООН, ОБСЕ, ПАСЕ".
"Соответствующие органы государственной власти, активное гражданское общество продолжат собирать доказательства преступлений РФ против Украины и наших сограждан, которые в дальнейшем дополнят доказательную базу в Гааге", - отметил П.Порошенко.
Военное положение было введено в 10 регионах Украины с 26 ноября сроком на 30 дней.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»