ЦИК Армении привел уточненные данные по итогам парламентских выборов

Центризбирком Армении на заседании в понедельник обобщил предварительные результаты внеочередных парламентских выборов, состоявшихся в минувшее воскресенье.

На пресс-конференции в понедельник глава ЦИК Тигран Мукучян заявил, что в выборах приняли участие 48,67% избирателей или 1 млн 262 тыс. 164 человека. Недействительными признаны 4678 бюллетеня.

По его данным, лидирует на выборах возглавляемый и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном предвыборный блок "Мой шаг" с 70,44% голосов.

В новый парламент проходят партия "Процветающая Армения" (возглавляет бизнесмен Гагик Царукян) - 8,27% и партия "Светлая Армения" (возглавляет депутат парламента Эдмон Марукян) - 6,37%.

Возглавляемая экс-президентом Армении Сержем Саргсяном оппозиционная Республиканская партия не прошла в новый парламент страны, свидетельствуют данные ЦИК после подсчета голосов со всех избирательных участков страны. За нее проголосовали 4,7% избирателей.

Партия "Дашнакцутюн" также не преодолела пятипроцентный барьер, набрав 3,89%.

Ни одна из других политических сил (партий и блоков) не набрала более 2% голосов.

Проходной барьер для партий составляет 5%, для блоков - 7%.

Явка на внеочередных парламентских выборах в воскресенье стала самой низкой в Армении за последние несколько лет. В голосовании приняло участие 48,63% избирателей. Порог явки на выборах не предусмотрен.

В выборах принимали участие девять партий и два предвыборных блока.