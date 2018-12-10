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Регион 10.12.2018 14:41

Европа по-прежнему стремится к сохранению иранского ядерного соглашения - Маас

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас в понедельник заявил, что представители стран ЕС обсудят на встрече в Брюсселе ситуацию вокруг иранской ядерной сделки.

"Сегодня мы еще раз затронем тему Ирана и соглашения по иранской ядерной программе", - сказал министр перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам в Брюсселе.

"Для Европы важнее всего гарантировать, что Иран больше не будет использовать обогащенный уран в военной сфере. Мы считаем, что только посредством СВПД можно этого достичь", - отметил Х.Маас.

При этом Х.Маас подчеркнул, что представители стран-членов ЕС также обсудят "роль Ирана в Сирии, иранские программы по разработке ракет и обеспечение в Иране прав человека".

Помимо этого, глава МИД ФРГ заявил, что на повестке дня заседания Совета ЕС - украинский вопрос и, в частности, инцидент в Керченском проливе.

"Глава МИД Украины Павел Климкин сегодня присутствует здесь в качестве гостя, и мы обсудим текущую ситуацию на Украине", - сказал журналистам Х.Маас.

"Ситуация вокруг Азовского моря по-прежнему вызывает обеспокоенность", - добавил он.

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Тэги: ФРГ, ЕС, ИРАН, УКРАИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]