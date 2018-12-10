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Дальнее зарубежье 10.12.2018 15:02

ЕС будет оказывать давление на РФ для обеспечения свободного судоходства - глава МИД Бельгии

Министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс заявил о необходимости оказывать на Россию международное давление с целью обеспечения свободного судоходства в районе Керченского пролива.

"Особенно важно вернуть спокойствие в Азовском море и сделать так, чтобы свобода навигации была гарантирована", - заявил он в понедельник журналистам в Брюсселе по прибытии на заседание Совета ЕС на уровне глав МИД, который обсудит Украину, в том числе в связи с "керченским инцидентом".

По словам Д.Рейндерса, ЕС в настоящее время настроен оказывать сильное давление, чтобы вернуть свободную навигацию в Азовском море, свободный проход из Черного моря и доступ к украинским портам.

"И мы посмотрим, как наилучшим способом оказать давление на Российскую Федерацию в этой области", - сказал глава МИД Бельгии.

На вопрос о применении санкций по отношению к РФ в связи с украинской ситуацией он ответил, что нынешняя санкционная политика должна продолжаться, и нет причин ее менять, пока нет прогресса в выполнении минских соглашений.

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Тэги: ЕС, РОССИЯ, ДАВЛЕНИЕ, СУДОХОДСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]