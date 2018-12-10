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Дальнее зарубежье 10.12.2018 15:34

Глава МИД Бельгии заявил о необходимости механизма контроля над соблюдением прав человека в ЕС

Министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс заявил, что по случаю отмечаемого 10 декабря семидесятилетия Всеобщей декларации прав человека Евросоюз должен вспомнить о необходимости навести порядок с соблюдением прав в своих государствах-членах.

"Я хочу, чтобы в Европейском союзе можно было бы добиться прогресса в том, что касается правового государства, демократии, прав человека", - сказал Д.Рейндерс в понедельник журналистам по прибытии на заседание Совета ЕС по иностранным делам, который должен в предварительном порядке рассмотреть инициативу Нидерландов об инструменте введения санкций за нарушения прав человека.

Глава МИД Бельгии предлагает ввести механизм контроля над этими вопросами внутри государств-членов ЕС.

"Я думаю важно, чтобы до европейских выборов (в мае 2019 года - ИФ) мы смогли начать такой анализ правового государства внутри союза. Это поможет нам, когда нужно будет высказать нашу позицию за пределами Европейского союза. И я полагаю, что, если мы хотим вызывать доверие вне союза, нужно проделать работу дома", - объяснил бельгийский министр иностранных дел.

По его словам, в этих вопросах следует "проявлять твердость внутри Европейского союза, чтобы можно было также высказываться за его пределами".

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Тэги: ЕС, ПРАВА, КОНТРОЛЬ, ПРЕДЛОЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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