Глава МИД Бельгии заявил о необходимости механизма контроля над соблюдением прав человека в ЕС

Министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс заявил, что по случаю отмечаемого 10 декабря семидесятилетия Всеобщей декларации прав человека Евросоюз должен вспомнить о необходимости навести порядок с соблюдением прав в своих государствах-членах.
"Я хочу, чтобы в Европейском союзе можно было бы добиться прогресса в том, что касается правового государства, демократии, прав человека", - сказал Д.Рейндерс в понедельник журналистам по прибытии на заседание Совета ЕС по иностранным делам, который должен в предварительном порядке рассмотреть инициативу Нидерландов об инструменте введения санкций за нарушения прав человека.
Глава МИД Бельгии предлагает ввести механизм контроля над этими вопросами внутри государств-членов ЕС.
"Я думаю важно, чтобы до европейских выборов (в мае 2019 года - ИФ) мы смогли начать такой анализ правового государства внутри союза. Это поможет нам, когда нужно будет высказать нашу позицию за пределами Европейского союза. И я полагаю, что, если мы хотим вызывать доверие вне союза, нужно проделать работу дома", - объяснил бельгийский министр иностранных дел.
По его словам, в этих вопросах следует "проявлять твердость внутри Европейского союза, чтобы можно было также высказываться за его пределами".
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»