Британия может отказаться от Brexit в одностороннем порядке - суд ЕС

Великобритания может в одностороннем порядке отменить процесс выхода из Европейского союза (Brexit), постановил в понедельник Европейский суд - высшая судебная инстанция ЕС.
"Великобритания вправе беспрепятственно и в одностороннем порядке отозвать уведомление о намерении выйти из ЕС", - говорится в постановлении Европейского суда.
Как пишет The Guardian, решение суда, которое не может быть обжаловано, подстегнет дискуссию о проведении второго референдума о Brexit в Великобритании.
В статье 50 Лиссабонского договора описан процесс инициирования выхода из ЕС, но не уточняется, что происходит, если в дальнейшем страна-участница откажется от такого намерения.
Иск в Европейский суд был направлен группой шотландских и английских юристов во главе с Джолионом Моэмом, который надеется, что теперь у членов британского парламента будет больше вариантов при обсуждении Brexit.
В ходе референдума в июне 2016 года большинство жителей Великобритании (51,9%) высказались за выход страны из состава ЕС. Однако по результатам опубликованного в середине ноября опроса телеканала Sky News, 54% британцев хотели бы, что Великобритания осталась в составе ЕС.
При этом премьер-министр страны Тереза Мэй неоднократно заявляла, что исключает возможность проведения повторного референдума по Brexit.
На вторник в Палате общин британского парламента намечено голосование по соглашению Лондона и Брюсселя об условиях Brexit и дальнейших отношениях с ЕС. Министр по делам окружающей среды Майкл Гоув заявил BBC, что голосование состоится и что правительство уверено в возможности получить необходимое одобрение.
В соответствии с ранее достигнутыми договоренностями Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»