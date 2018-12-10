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Дальнее зарубежье 10.12.2018 15:46

Британия может отказаться от Brexit в одностороннем порядке - суд ЕС

Великобритания может в одностороннем порядке отменить процесс выхода из Европейского союза (Brexit), постановил в понедельник Европейский суд - высшая судебная инстанция ЕС.

"Великобритания вправе беспрепятственно и в одностороннем порядке отозвать уведомление о намерении выйти из ЕС", - говорится в постановлении Европейского суда.

Как пишет The Guardian, решение суда, которое не может быть обжаловано, подстегнет дискуссию о проведении второго референдума о Brexit в Великобритании.

В статье 50 Лиссабонского договора описан процесс инициирования выхода из ЕС, но не уточняется, что происходит, если в дальнейшем страна-участница откажется от такого намерения.

Иск в Европейский суд был направлен группой шотландских и английских юристов во главе с Джолионом Моэмом, который надеется, что теперь у членов британского парламента будет больше вариантов при обсуждении Brexit.

В ходе референдума в июне 2016 года большинство жителей Великобритании (51,9%) высказались за выход страны из состава ЕС. Однако по результатам опубликованного в середине ноября опроса телеканала Sky News, 54% британцев хотели бы, что Великобритания осталась в составе ЕС.

При этом премьер-министр страны Тереза Мэй неоднократно заявляла, что исключает возможность проведения повторного референдума по Brexit.

На вторник в Палате общин британского парламента намечено голосование по соглашению Лондона и Брюсселя об условиях Brexit и дальнейших отношениях с ЕС. Министр по делам окружающей среды Майкл Гоув заявил BBC, что голосование состоится и что правительство уверено в возможности получить необходимое одобрение.

В соответствии с ранее достигнутыми договоренностями Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, BREXIT, СУД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]